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救護車警笛「打斷」毒品交易！　黑手黨怒攔車威脅：通通關掉

▲▼義大利,救護車。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑手黨威脅救護車行駛時不准鳴笛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

義大利南部第一大城那不勒斯（Naples）的黑手黨日前攔下一輛救護車，威脅該車在行駛其間不准鳴笛，否則會嚇到正在進行毒品交易的客人，導致他們的生意泡湯，行徑非常囂張。

根據《每日星報》報導，那不勒斯地區黑幫「卡墨拉」（Camorra）成員1月30日騎著摩托車，在前往市區的路上攔下一輛救護車，並用拳頭重擊車窗，威脅救護人員將警笛關掉，「難道你不知道這裡不能鳴笛嗎？把它關掉，否則我就開槍了。」救護人員立刻報警，並在警察的護送下離開該區。

據了解，卡墨拉先前就曾警告，要求所有救護車行駛時不准鳴笛，否則正在進行毒品交易的客人，會以為附近有警察，進而導致他們生意泡湯。當地組織「別碰醫護人員」（Nessuno tocchi Ippocrate）表示，先前還有救護人員因為沒救回受傷黑手黨成員而遭到襲擊。

「別碰醫護人員」補充表示，過去3年已經發生超過300起救護人員被攻擊的事件。在2015年時，還有卡墨拉的成員直接在半路攔下救護車，將裡面原本的病人丟半路，然後用開車將受傷的組織幹部送往醫院。

民粹派政黨「五星運動」（Five Star Movement, M5S）議員阿米特拉諾（Alessandro Amitrano）呼籲，應該要派警察護送救護車，避免被那些凌駕於法律之上的犯罪分子傷害，「這也說明了打擊卡墨拉是國家最優先的事情。」

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