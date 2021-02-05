她婚禮當天慘變寡婦！賓客暴走掏槍　新郎遭「連開6槍」斃命

▲俄羅斯一名新郎在婚禮上遭賓客槍殺身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯一對新人22日在莫斯科舉辦婚禮，結果突然有賓客在現場連續開了六、七槍，造成新郎和新郎的哥哥兩人當場身亡，新娘也瞬間從人妻變成寡婦。據了解，開槍的2名兇嫌是女方邀請的賓客，目前已遭到警方拘留。

綜合外媒報導，新娘克莉絲蒂娜（Christina）1月22日開心和34歲的新郎拉杜（Radu Cordinianu）在莫斯科鄉村俱樂部舉辦婚禮。從曝光的畫面可以看到，他們開心地和賓客在宴會廳跳舞，在戶外放煙火，全場充滿了幸福的氛圍。

沒想到悲劇就在婚禮第二天發生，2名女方邀請的賓客突然在現場連續開了六、七槍，造成拉杜和36歲的哥哥菲利浦（Philip Cordinianu）當場中彈身亡。據了解，開槍的兩名男子在現場和新郎發生衝突，目前兩人已被拘捕，詳細開槍原因正在進行調查。

克莉絲蒂娜瞬間從人妻變成寡婦，她痛苦地在社群網站寫下，「沒有你我該怎麼活下去？我永遠都會是你的妻子，我保證，我們會永遠在一起。」

Young bride cries ‘how will I live without you?’ as groom shot dead on wedding dayhttps://t.co/zqldDI0TjG — Daily Mirror (@DailyMirror) February 4, 2021

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