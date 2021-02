她婚禮當天慘變寡婦！賓客暴走掏槍　新郎遭「連開6槍」斃命

▲俄羅斯一名新郎在婚禮上遭賓客槍殺身亡。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯一對新人22日在莫斯科舉辦婚禮,結果突然有賓客在現場連續開了六、七槍,造成新郎和新郎的哥哥兩人當場身亡,新娘也瞬間從人妻變成寡婦。據了解,開槍的2名兇嫌是女方邀請的賓客,目前已遭到警方拘留。

綜合外媒報導,新娘克莉絲蒂娜(Christina)1月22日開心和34歲的新郎拉杜(Radu Cordinianu)在莫斯科鄉村俱樂部舉辦婚禮。從曝光的畫面可以看到,他們開心地和賓客在宴會廳跳舞,在戶外放煙火,全場充滿了幸福的氛圍。

沒想到悲劇就在婚禮第二天發生,2名女方邀請的賓客突然在現場連續開了六、七槍,造成拉杜和36歲的哥哥菲利浦(Philip Cordinianu)當場中彈身亡。據了解,開槍的兩名男子在現場和新郎發生衝突,目前兩人已被拘捕,詳細開槍原因正在進行調查。

克莉絲蒂娜瞬間從人妻變成寡婦,她痛苦地在社群網站寫下,「沒有你我該怎麼活下去?我永遠都會是你的妻子,我保證,我們會永遠在一起。」

