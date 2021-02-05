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男稱「新冠逼瘋我」活活打死妻　她遭斷指爆頭！血肉模糊半裸慘死

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲伊蓋爾2003年與妻子伊絲梅爾成婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦一名66歲男子宣稱染上新冠，57歲妻子得知後，要求他在疫情期間搬出住處，2人爆發激烈爭吵，男子持刀、鍋、梯子等物品活活把老婆打死，讓她血肉模糊半裸陳屍在客廳，指尖沒了、右耳無法辨識，頭髮沾滿鮮血。他事後辯稱，這一切都是新冠把他逼瘋害的。

每日郵報報導，就在2020年4月5日這天，也就是英國去年啟動首次全國防疫封城數週後，66歲男司機伊蓋爾（Hussein Egal）被57歲妻子伊絲梅爾（Maryan Ismail）催促離家。伊蓋爾宣稱，伊絲梅爾把他趕出家門的原因正是不想染疫，甚至被嗆「死在街上好了」，讓他直言「那我會先殺了妳」。豈料悲劇就此發生。

依據倫敦中央刑事法庭3日揭露的最新案情，伊蓋爾6日持刀子、錘子、切肉刀、鍋、盤、桌腳、梯子，反覆攻擊伊絲梅爾全身，把她殺害。

據悉，伊絲梅爾死狀悽慘，不但裙子被掀至腰部以上，下身裸露，全身有多處撕裂傷，特別是臉部、頭部有多處刀傷，血肉模糊，右耳已無法辨識，部分頭皮剝落，指尖沒了、頭髮全是血，牙齒碎裂散落在地上，且當她被發現時，全身冰冷側身蜷縮在地，臉部發黑腫脹。伊蓋爾事後曾試圖輕生，隨後向他人透露殺害妻子的消息，最終被逮捕拘留。

伊蓋爾辯稱，這一切都是新冠害的，儘管承認妻子身上的傷都是自己出手的結果，但否認謀殺。現已知他自1997年起接觸會引發幻覺和妄想症的毒品，且自2017年後均未接受治療，未來將以「精神異常」為由進行法律攻防。

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