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小國出兵80人打仗卻回來81人　網笑瘋：不愧是史上最搞笑戰爭

▲普奧戰爭發生時，有一參戰國卻彷彿置身事外。（圖／翻攝自維基百科）

▲普奧戰爭發生時，有一參戰國卻彷彿置身事外。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

「戰爭」一直以來都是相當嚴肅且殘酷的一件事，然而歷史上竟發生了一場以歡樂收場的戰爭，不僅無人傷亡，甚至歸國的軍隊人數還比出兵前多，如此荒謬的事蹟後來也被稱為是「史上最搞笑戰爭」，這場戰爭就發生在1866年的歐洲小國「列支敦斯登」。

根據《每日頭條》報導，18世紀時隨著各國領土意識的增強，幾乎各地都戰亂不斷，當時的歐洲正發生「普奧戰爭」，許多國家都被迫面臨「選邊站」的處境，而只有4萬人口的小國列支敦斯登同為兩個國家的鄰居，同樣也沒有選擇中立的餘地，最後只能支持奧地利，並出兵支援盟軍。

▲▼列支敦斯登。（圖／翻攝自維基百科）

▲列支敦斯登是歐洲中部的內陸小國，夾在瑞士與奧地利兩國間，為世界上僅有的兩個雙重內陸國之一。（圖／翻攝自維基百科）

然而，列支敦斯登因人口實在太少，最後只能派出80人參與戰爭，對於奧地利來說80個人可以左右戰局的影響並不大，但是列支敦斯登選擇支持他們的心意，因此便將這支80人軍隊派遣至較不危急的提洛爾（Tirol）戰區，卻也在這裡遇到了普魯士陣營的義大利軍隊，以為最終還是免不了會發生一場戰爭。

沒想到最後戰爭奇蹟似的並沒有發生，因為義大利的軍隊一直以厭惡戰爭出名，兩邊都沒有開戰的意圖一拍即合，於是便很有默契的互不干涉，除了開幾槍應付一下以外並沒有真的發生衝突，雙方氣氛祥和直到戰爭結束後才各自返國。

▲▼列支敦斯登。（圖／翻攝自維基百科）

▲列支敦斯登面積約160平方公里，雖然土地狹小兼人口稀少，但國民收入水準卻極高。（圖／翻攝自維基百科）

最後雖然奧地利戰敗了，但列支敦斯登並沒有受到什麼影響，出兵的80名士兵也都平安歸來，甚至在隊伍中還多了一名迷路的奧地利通訊兵跟他們回來，人數比戰爭前還多，搞笑且溫馨的結局替一直以殘酷聞名的戰爭，增添了一絲傳奇的趣味性。

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