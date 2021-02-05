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從部桃返家！老公狂打電動「還怨很久沒行房」　護理師淚：很可悲

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員高規格防疫，甚至暫時把醫院當家。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名疑似在部桃工作的護理師討拍，疫情期間依舊返家煮飯打掃，就是怕豬隊友餓著，豈料老公不曾關心過原PO，回家只顧著打電動，還狠酸疫情不嚴重，根本不須保持社交距離，甚至還嚷嚷身心飢渴，狂盧原PO進行房事。更傻眼的是，原PO為了保護家人，婉拒過年回婆家聚餐，反被老公嗆「逃避媳婦應盡的責任！」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》，開頭便曝光自己特殊身分，「我是最近很紅的北部某醫院護理師」，醫院群聚爆發至今，讓每一位醫護承受巨大壓力，大部分同事為了保護家人，這陣子都自願住在醫院，無奈原PO放心不下「生活白癡的老公」，因此照常返家，但隔離裝備絕對不馬虎。

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噴滿酒精、進屋衝去洗澡、緊戴口罩煮飯、打掃家裡、網購買菜，以及與老公分房睡，都是原PO的每天的日常。無奈原PO臉上的疲憊與壓力轟炸，老公絲毫都沒察覺出來，「每天下班回家就打電動...還常常很不識相，埋怨很久沒做愛了，他很餓！」

不僅如此，醫院防疫滴水不露，老公卻認為大驚小怪，直言「疫情根本沒這麼嚴重，也沒必要這麼辛苦跟我保持社交距離」，甚至調侃住院同事都是傻子，「自己嚇自己」！

聞言，原PO玻璃心碎滿地，委屈心想「這麼不被理解真的很受傷，每次下班望著鏡子看到自己臉上被N95壓出深深的瘀痕，越看越覺得自己可悲...」話鋒一轉，下周就是過年，老公頻頻吵著要帶原PO回家，畢竟攸關染疫嚴重性，兩人為此爭辯不休。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲老公反譏，醫護大驚小怪，讓原PO氣炸。（示意圖／記者林敬旻攝）

原PO主張，為了保護家人健康，「除了醫院跟家裡，哪裡都不能去，更不能群聚吃團圓飯！」結果老公相當生氣，反過來指責原PO沒有盡到媳婦責任，「想閃躲準備年夜飯的工作而找得藉口！」此話一出，讓原PO無言以對，「到底該怎麼辦？」

文章曝光後，大批網友狂勸放生自私自利的豬隊友，紛紛砲轟「妳就應該留院的，管他生活白不白癡嗎？他一句關心都沒有，體貼在哪裡，要這樣認為妳就算了，別傻呼呼在付出了！也要想想未來」、「就是有這一種不怕死的人，連累家人連累朋友也連累了社會大眾，才會讓疫情這麼嚴重」、「我一樣在醫院上班，只能說感同身受」、「不要把老公寵壞了，護理師已經很辛苦了，還要擔心受怕，你做的預防是對的，可惜你老公感受不到你的用心」、「大力咳幾聲、吐個口水，再來討論要不要一起回娘家這個問題」、「沒孩子的話，就先冷處理吧」。

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