部桃「清零計畫」第2天未見人龍　王必勝：採檢不會提早結束

▲部桃「清零計畫」第2日未見大批排隊人龍，在立體停車場採檢處顯得空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院在中央流行疫情指揮中心指示下啟動「清零計畫」，4日上午採檢時，並未如前一天湧進大批排隊人龍，前進指揮所指揮官王必勝指出，3日採檢約1100人，4日則預估採檢人數約800人，由於採檢者都有工作等因素排定採檢時間，因此「清零計畫」的採檢並不會提早結束。

部桃「清零計畫」從3日起一連三天針對醫護人員、外包廠商等總計2088人進行採檢，採檢站則設立在部桃院區後方之立體停車場，沿途均有攝影機拍攝排隊採檢過程，採檢者須保持1.5公尺社交距離且不得交談，除3日上午出現短暫排隊人龍外，4日上午也出現短暫排隊。

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▲部桃第2日未見排隊人龍，前進指揮中心指揮官王必勝受訪時強調，「清零計畫」確定不會提早結束。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部桃前進指揮所指揮官王必勝4日受訪時表示，3日已採檢約1100人，今天則預估約800名，醫護人員與外包廠商都會互相通知，不過與前一日相比，今天採檢者呈現陸陸續續地來，不會擠在一起，這樣比較好。

有媒體詢問「清零計畫」是否可能提早結束？王必勝認為，確定不會提早結束，預排將在5日完成所有採檢，很多人因週三、週四還有工作等因素，所以可能排在週五進行採檢，「清零計畫」並不會提前結束。

部桃除有醫護、外包廠商到院區採檢外，還是有零星民眾到門診領藥，一名婦人透露，家中有長輩罹患慢性疾病，長期都在部桃看診拿藥，這次遇到桃醫爆發群聚感染，但還是得硬著頭皮回院領藥，但近期疫情感覺已趨緩，醫院管控與越來越好，所以不會太擔心。

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