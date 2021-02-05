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強對流雷雨攻擊小年夜！全台變天濕涼時間曝　一圖看掃除好時機

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今晨最低溫出現在苗栗通霄鎮10.1度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到輻射冷卻效應影響，氣象局針對竹苗2縣市發佈黃色低溫燈號。今晨最低溫出現在苗栗通霄鎮10.1度，日夜溫差極大、將近15度。小年夜全台有雨、新竹以北到初一都是濕涼天氣；但新竹以南則晴朗穩定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日(7日)各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日氣溫：北部14至27度，中部11至28度，南部11至29度，東部13至27度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今日至下週日(7日)各地晴朗穩定、氣溫升。

最新模式模擬顯示；下週一(8日)西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨。

最新模式模擬春節期間的天氣：小年夜(10日)「對流性較強」的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，影響時間約持續1整天。除夕(11日)白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台濕涼。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲左圖：最新(4日20時)歐洲中期預報中心模式(ECMWF)模擬小年夜(10日)20時500百帕高空圖顯示，高空槽(紅虛線)提供台灣附近的上升運動；右圖：同時的地面模擬圖則顯示，鋒面(白虛線)在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

年初一(12日)鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣；北偏涼、中南部舒適。年初二、三(13、14日)大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。由於理論的限制，模式末期的模擬，仍會持續調整；至於初四、五，則「不確定性」太大了，應耐心等待更新的資料。

另外，中央氣象局粉絲團也提醒，小年夜當天可能會有雷陣雨發生，提醒大家「溫暖的天氣大約會持續到8日，過年前打掃要把握機會喔。」

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