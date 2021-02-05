最後5天暖春！小年夜「鋒面雷雨彈」轟炸全台　一張圖看雨變天紅爆

▲小年夜變天！鋒面報到雷雨襲台。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

雷雨彈攻擊小年夜！中央氣象局預報員劉沛滕表示，各地天氣晴朗穩定，因此輻射效應明顯出現低溫，日夜溫差大，夜間清晨持續發佈低溫特報，新竹縣、苗栗縣局部地區4日晚間至5日上午局部仍有10度以下低溫發生。預估這樣溫暖的天氣將持續到8日（下周一），9日（下周二）開始水氣增加，10日小年夜鋒面就會報到，全台將有「雷雨」發生機會。

前預報中心主任吳德榮在《三立準天氣》中分析，歐洲預報，小年夜開始，有鋒面影響台灣，預報資料地面降雨呈現「紫色」，代表雨量大，春天的鋒面，只要碰到對流系統雨就會滿大的，各地有明顯降雨機率存在，到了除夕主要降雨已經通過，但底層東北風、水氣影響，北東有雨，其他地區好轉，但鋒面後還有一股涼空氣，氣溫會稍微下降，初一天氣更為好轉，水氣脫離，初二、三天氣好轉，氣溫慢慢回升，全台回到晴時多雲的天氣。

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▲鋒面報到，10日全台有雨 。



氣象局預報，溫暖好天氣將會持續到8日，9日開始台灣附近水氣逐漸增加，雲量開始變多，北部、東部降雨機會增加，10日（下周三）小年夜當天鋒面將會影響台灣，各地可能有陣雨甚至雷雨發生，其中中部以北、東北部有較大雨勢，溫度也會微微下降，降雨預報顯示，東北部地區雨量已達紅色等級。

預計10日小年夜受到鋒面影響，中部以北地區及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，南部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨，各地都容易降雨，11日（下周四）除夕，鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，有局部短暫陣雨，其他地區早晚涼，中南部地區為短暫陣雨後轉多雲，水氣逐漸減少。

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