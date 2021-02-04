農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

▲結婚示意圖。（圖／pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

想在農曆春節連假結婚的新人請留意！內政部4日公告，2月10日至16日春節連假如想登記結婚，可提早3個辦公日，於2月5日、8日及9日向全國任一戶政事務所辦理「指定」結婚登記日期。



內政部表示，結婚登記日不限於行政院人事行政總處規定的辦公日，結婚登記除由當事人於登記當日親自到戶政事務所辦理外，可於結婚登記日前3日內，親自向戶政事務所辦理「指定」結婚登記日，戶政事務所會再依指定的日期，完成結婚登記。

內政部指出，2020年春節7天連假期間，共有388對新人結婚，其中以除夕前一日128對為最多；其次為大年初一80對；第三為除夕76對。內政部特別提醒，想在今年春節連假期間辦理結婚登記的新人，請提前於今年2月5日、8日及9日，向戶政事務所「指定」結婚登記日。

另外，新人若無法提前3日辦理，而想要於連假期間親自到戶所登記結婚，將由各地方政府衡酌決定，是否開放民眾預約受理現場登記，請新人記得先電話洽詢欲前往的地方政府或戶政事務所，了解連假期間是否受理預約結婚登記，以免往返奔波。

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