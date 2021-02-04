台首波AZ疫苗最快2月接種！打入「猴子病毒」被醫打槍　一張圖看效能

▲新冠疫苗各國搶翻天。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日宣布我國列在疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）第一批配送名單中，換算可取得476萬劑AZ疫苗，最快本月可以配送，到貨1周後，9類人即可優先施打。然而，AZ疫苗是利用猴子腺病毒打入人體內，先前曾被名醫打槍有效性僅6成，嫌棄「台灣為什麼要定效力差的？」專家也說，可能造成過機免疫反應，引發不少爭議。

各國搶疫苗大戰，2020年底傳出台灣搶到千萬劑AZ疫苗，當時台大兒童醫院院長黃立民就打槍說，目前疫苗分成兩個等級，一個是效果超過90%，包括輝瑞、莫德納的RNA疫苗，這兩個疫苗是各國優先尋找的對象，AZ有效性僅6成，不及輝瑞、莫德納超過9成，但目前最大困難是，這兩家疫苗產能都被買走了，歐美跟日本很早就下訂，台灣確實訂得比較晚。

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▲AZ疫苗曾被醫打槍效能低！一張圖比一比。（圖／記者許力方製）



指揮中心發言人莊人祥曾對此反駁，強調一直很積極跟國外疫苗廠購買，採購的AZ疫苗「沒有專家所說的悲觀」；指揮官陳時中也說，「相關疫苗有效，大家看起來都有效，效期多久還要進一步研商。」

國衛院論壇疫苗組召集人蘇益仁也說，由於AZ疫苗採取腺病毒載體技術，接種者會一次得到2種抗體，恐引起過激免疫反應，出現不少不良反應案例，另外，我國成年人大多感染過腺病毒，因此AZ疫苗能發揮多少作用仍待商榷。

AZ疫苗是利用猿猴腺病毒為載體，施打進體內，不會造成人類感染，長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成曾指出，載體疫苗製成快速，且製造、運輸成本低廉，所以才會在這次疫苗競賽中成為領銜群，但因他是活性疫苗，免疫供功能差者或孕婦不可接種，若人體對載體有抗體，效果也可能變差。

輝瑞疫苗保護力約95％，每劑價格約600元，必須存放於-70度環境，莫德納疫苗也有94％的保護力，但每劑成本破千元，且需存放-20度環境，成本最高。AZ疫苗不像RNA疫苗需要超低溫冷藏，只需存放在2到8度環境即可，每劑才100多元，接種國家地區不用額外建立冷鍊系統，運輸成本較低。

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▼把猴子病毒打進體內！AZ疫苗爭議多。（圖／資料照）

