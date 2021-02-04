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真的有人來兜售疫苗　柯文哲：不必抹黑別人轉移話題

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前自爆有人來向他兜售疫苗，當下推辭說交由中央統一處理。面對外界質疑炒聲量、碰到金光黨，柯文哲4日下午受訪反擊，「我還需要吵什麼聲量？」，台灣目前沒有疫苗，在國際上還是孤兒大家都知道，「我們也沒有去講什麼，所以也不需要去抹黑別人來轉移話題，沒有必要」。

新冠肺炎疫情持續延燒，目前世界各國已開始進行疫苗採購，台灣遲遲無法確定疫苗取得的時間、數量，引發國內緊張。對此，衛福部長陳時中在接受專訪時說，台灣最快6月才會有疫苗可打。

柯文哲4日下午出席「台北犇紅包好神悠遊付」記者會前，特別臨時受訪澄清、回應外界質疑。他表示，身為醫生又是地方首長，每天都會遇到很多這種訊息，「但是我都很清楚跟他們講，這種事情都是由中央統一處理，所以有來問我都說去找中央處理救好，所以何必去關心那個」。

媒體追問，外界質疑是炒聲量，甚至還嘲諷是遇到金光黨？柯文哲語氣略帶不滿表示，「我跟你講，我還需要吵什麼聲量？不用啦」。

柯文哲說，晚上的call in節目也不用轉移聲量，台灣目前沒有疫苗，大家都知道困難所在，因為台灣在國際上還算是孤兒，「我們也沒有去講什麼，所以也不需要去抹黑別人來轉移話題，沒有必要」。

陳時中評估台灣約在6月時可以取得疫苗，柯文哲想了想說，「有可能吧，反正美國打完了疫苗救會到台灣來，時間我看差不多那前後」。但柯也表示，只要中央有計畫要打多少，地方都會開始準備，「早點跟我們講比較好準備，到時候打疫苗還是要地方政府處理，不可能中央下來打疫苗」。

至於外界評估大陸疫苗是唯一解方？柯文哲說，「我看中國也是他們自己人先打，中國人口更多 14億，我看差不多啦，反正美國打完了就輪到我們了」。

▲▼柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥）

柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥）

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