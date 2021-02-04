COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批配送名單，中央流行疫情指揮中心今（4）日傍晚宣布我國也在其中，僅由於我國非會員國，所以列於Non-UN member states與其他國家一同分配130萬劑AZ疫苗。發言人莊人祥表示，目前預估最快本月可以配送，到貨後需1週準備時間即可開打。

COVAX3日公布第一批疫苗配送名單，亞洲國家包括南韓、印度、印尼等國都在首波，卻沒有見到台灣名稱，指揮中心傍晚發布新聞稿表示，名單中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含我國與其他非聯合國會員獲配數量。

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莊人祥表示，屬於非會員國的國家有5至8國，而目前AZ疫苗尚未獲得世界衛生組織(WHO)緊急使用授權，估計獲得授權，分配時間會落於2月至5月間，到貨以後估計行政作業約1週可以開打。

至於施打對象，和先前公布相同，排列第一是醫事人員，再來是防疫人員（機場檢疫人員、警察等、長照機構照護者、社工人員、軍人）、65歲以上長者，19歲～64歲高風險疾病患者、罕見疾病、重大傷病者。莊人祥表示，還需等待相關數量、調查意願後再行公布。

指揮中心已針對這批疫苗，積極與COVAX聯繫運送、報關等相關事宜。

▲COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）

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