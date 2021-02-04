巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月　權益小組籲教育部進行援助

▲教育部日前禁止境外生入境。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

因國外疫情仍嚴峻，教育部日前禁止境外生入境。境外生權益小組指出，今（4日）收到一位來自巴基斯坦境外生的求助，他提到，他與兩位同樣來自巴基斯坦的學生被元智大學錄取，不惜貸款來台唸書。然而，因簽證煩絮、行政流程緩慢和今年初突然暫停的境外生入境政策，他們已滯留在杜拜四個月，陷入嚴重的經濟困頓中。

該生指出，去年8月他拿到了元智大學電機所秋季學期的入學資格，但巴基斯坦並沒有台灣大使館，因此他們前往阿聯酋杜拜申辦學生簽證，終於在去年9月他們向駐杜拜台北商務辦事處遞交了學生簽證申請。但由於作業速度一直拖延，最後他們只能在2021年的春季學期入學。最終他們在2020年11月11日拿到了簽證，並通知學校儘速辦理我們的入境文件。不料，沒多久他們就收到台灣不准所有境外生入境的通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲境外生報到櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

該生無奈表示，他們已經在杜拜待了四個月了，「就算我自從申請台灣的學校以來經歷了相當多的坎坷，在杜拜呆四個月又沒有良好的經濟背景是我面對過的最困難的挑戰。這些坎坷已經讓我陷入了深深的憂鬱狀態，因此我們向境外生權益小組求助，希望我們的狀況可以得到盡快處理」。

境外生權益小組表示，今年元月突發性關閉邊界，停止境外生入境仍然造成了許多境外生的困擾。尤其是對於部分赴台行政手續繁雜的國家的學生而言，赴台唸書並非遞交文件、等待簽證核可這麼簡單。他們往往需要前往第三國申辦簽證，而在疫情下，大部分國家都採取關閉邊界的政策，這一點變得更加艱難。

權益小組呼籲教育部針對此類型特殊境外生個案進行援助，盡可能提早讓他們入境唸書。同時，上一輪境外生返台時，也曾因為行政單位的延誤和錯漏，導致許多境外生要集體退訂機票、改簽，造成境外生的嚴重困擾。希望教育部可以對這位巴基斯坦同學儘快地給予協助的同時，也可以從這些案例中吸取經驗，優化回臺的行政作業程序，讓這種耽擱和延誤可以被避免。



