部分大學沒開遠距課程惹議　教育部：將調減境外生招生名額

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

疫情升溫，境外生至今無法返台。境外生權益小組日前指出，若校方部開設遠距教學課程，將影響他們就學權益。對此，教育部今（2日）指出，學校如對於受疫情影響無法來台之境外學生所提出的遠距教學需求，未能提供適當協助，致影響其受教權益，將調減該校境外生招生名額。

對於境外生無法返台，境外生權益小組呼籲教育部，應制定完整、具強制力的遠距教學保障方案，應提供未入境境外生遠距教學；確實監督各大專院校執行情況，調查109第2學期各大專院校遠距教學規畫；提供遠距教學的教學助理及設備經費補助，協助各校保障遠距教學品質。

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教育部說明，為維護受疫情影響無法來台之境外學生受教權益，教育部於109年2月即要求各大專校院啟動安心就學措施，提供學生彈性修業機制，其中即包括同步或非同步之遠距教學、使用遠距教學教材或學習平台系統進行教學及討論，並應提供教師所需軟硬體設備、培訓教師進行遠距教學及支援數位助理等。

教育部表示，學校如對於受疫情影響無法來台之境外學生所提出的遠距教學需求，未能提供適當協助，致影響其受教權益，本部會據此調減該校境外生招生名額。

教育部提到，將會針對境外生人數較多，或遭檢舉未落實安心就學措施的學校，進行安心就學措施品質實地訪視，以落實對境外生受教權益的維護。另外，亦將視學校實施安心就學情況，滾動提供經費協助支應相關教學研究配套支出。

