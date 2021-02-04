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天津進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱　原產地巴基斯坦

記者黃翊婷／綜合報導

中國貴州、浙江、山西3省日前通報零嘴奶棗的核酸檢驗驗出陽性，3日晚間又爆出進口白帶魚也中鏢！據了解，這批來自巴基斯坦的冷凍白帶魚已經賣出863箱，剩下的564箱已由當地相關單位按照防疫措施進行處置。

白帶魚（圖／CFP）

▲進口白帶魚也驗出陽性反應。（示意圖／CFP）

根據《中國新聞網》3日報導，天津市防控指揮部針對靜海區流動攤販的進口白帶魚進行核酸檢測，結果在魚以及包裝上檢測出陽性反應；據了解，這批進口白帶魚原產地是巴基斯坦，由天津口岸入關，隨後轉運至津南區某個冷凍倉庫，1月25日銷售至各流動攤販。

該攤販在1月27日至2月1日駕車外出擺攤，相關人員2日前往採樣，就在2份白帶魚的外包裝上檢測出陽性，隔日隨即擴大採檢津南區30份冷凍白帶魚的內外包裝以及環境樣本，結果均為陰性。

截至3日為止，這批進口白帶魚已經賣出863箱，津南區剩下的564箱已經進行封存，相關單位後續也會針對銷售貨品進行追蹤。靜海區的剩餘貨品也全數封存，貨品、車輛以及銷售人員、環境皆已完成消毒，後續再採驗26份白帶魚，結果均為陰性。

目前已知有2名接觸者以及2名購買白帶魚的顧客正在集中隔離，其中兩名顧客的採檢結果日前出爐，皆為陰性。

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