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「女廁抓出變態」女OL驚：公司也淪陷！網見天菜條件歪樓：浪費了

▲▼馬桶、馬桶蓋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲女同事發現被偷拍，報警逮到色狼！（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

色狼無所不在！一名女上班族不可置信表示，今（4）日上午，公司女廁抓到一名變態，讓眾人驚呼，難以想像連公司都被色狼盯上，且嫌犯很年輕、長相斯文、身高190cm，「看不出來會做這種事！」文章曝光後，網友除了嚴厲撻伐，有人見嫌犯的天菜條件，反感慨「浪費了！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，今日上午11時許，發現公司女廁外頭一陣騷動，只見警察架著一名年輕男子離開，讓在場同事都困惑不已。不久後，大家聚集在茶水間爆料，原來男子是色狼，躲裡面偷拍裙底風光，頓時讓原PO驚呼，本以為是公共場所才會發生，豈料連公司都淪陷。

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只見大家露出驚慌神情，紛紛你一言我一語，「原來上班的辦公大樓，也不安全啊」、「沒辦法啊，樓下警衛就一個人站在櫃台」、「而且現在大家都戴口罩，帽子一戴、背包一背，根本分不出誰是誰」、「是真的蠻難預防的，往後大家可能要揪伴了」。

消息靈通的同事也透露，偷拍男長相斯文，身高190公分，比警察還高，「又人模人樣的，怎麼都看不出來會做這種事？」原PO無奈搖搖頭，雖然此次不是受害者，「壞人應該不會在臉上，寫『我是壞人吧』，雖然我也很怕...」

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝）

▲斯文人趁警衛不注意，偷溜進大樓女廁！（示意圖／記者曾筠淇攝）

文章曝光後，底下網友大罵，「又是一個不想花錢想看免費的窮鬼」、「人家大小便那麼好看嗎？不懂」、「我們辦公室的大樓發生過幾次，都發在女生多的樓層」、「把長處用到了錯的地方」、「歪樓：可以加入男籃」、「警察有190 Cm，他比警察還高...長這麼高，浪費了」、「教育很重要，可以對性好奇，但是別侵犯別人」。

▼網友砲轟超噁心！（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼就在剛才，一個男孩被警察帶走了，她驚：斯文男躲辦公大樓偷拍（圖／翻攝爆怨2公社）

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