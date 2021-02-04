　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電男員工潛入女宿！藏行車紀錄器狂偷拍　女同事聽嗶嗶聲傻眼

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲台電男員工潛入女性員工宿舍，擺放行車紀錄器偷拍女同事。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名碩士畢業的台電男員工阿龍（化名）向女同事小花（化名）借用機車鑰匙時，趁機拷貝一份對方的宿舍鑰匙，並於2020年7月16日下午偷偷潛進小花宿舍，於對方房內鞋櫃上擺放行車紀錄器，藉此偷拍。直到行車紀錄器發出嗶嗶聲，小花報警處理，全案曝光，事後，阿龍被逮還辯稱「只是開玩笑」。宜蘭地院日前依法將阿龍判刑2月，得易科罰金6萬，可上訴。

判決指出，阿龍與小花皆為台電宜蘭區營業處職員，某次他先是借用小花機車鑰匙，順便偷偷拷貝對方宿舍鑰匙後，於2020年7月16日下午持該拷貝鑰匙潛入小花宿舍內，到臥房鞋櫃上擺放插有記憶卡的行車紀錄器，將小花於房內的非公開活動全錄下。直到行車紀錄器發出嗶嗶聲，小花才驚覺自己遭偷拍，趕緊報警處理，而她傳訊質問阿龍，阿龍卻否認一切，佯裝此事與其無關。

阿龍辯稱，只是想跟小花開玩笑，他數年前購買該行車紀錄器，知道行車紀錄器後來發生故障，只要運作半小時便會發出嗶嗶聲，此外該行車紀錄器必須插電使用，他當時認為小花回到宿舍後，很快就會發現行車紀錄器的存在，並立即拔掉電源。

對此，法官勘驗相關事證後，認為無論是開玩笑、惡作劇或其他原因，以及小花是否有發現，仍構成妨害秘密犯行，因此不採信阿龍說詞，另審酌阿龍與小花為同事關係，卻在偷拍事件爆發後，面對質問始終不願吐實，也未向小花道歉、賠償，最終依無故以錄影竊錄他人非公開之活動罪，將阿龍判刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

「去死女韓粉」怒譙前澎湖縣長：混蛋！確定被關還得再賠3萬

3寶爸學國標舞…揪女伴「跳進摩鐵」！瞎扯：我們在談土地銷售

限速50卻開到飛起來　一死者姑丈擬提國賠：道路設計不良

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／買手搖飲中千萬！13張千萬發票「完整清冊」公布
快訊／國道1號嚴重車禍！　女駕駛頭破裂1死3傷
鐵達尼號為何至今無人打撈？科學家曝關鍵：千萬別碰
16歲短褲妹最狠原因曝！9屁孩霸凌鳳山少女　她連搧8掌報舊恨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗育達學區旁火燒貨車　烈焰衝天幾分鐘成廢鐵　　

白狼要組「紅色隊伍」助統一　警掃黑鎖定統促黨逮21人

快訊／中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

台中妹公園餵浪貓！「噁心小鳥」突竄出狂抖　她秒淡定掏手機錄影

大馬歌手丘沁偉遭男密友告詐欺　私交借貸不起訴

宜蘭惡狼與友設計誘諞國中女友逃家　性交5次判2年

獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她

基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸　撞倒後方女騎士被送辦

中山分局包庇酒店案又1警被揪出　「月收13萬」三節還加碼

台電男員工潛入女宿！藏行車紀錄器狂偷拍　女同事聽嗶嗶聲傻眼

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

苗栗育達學區旁火燒貨車　烈焰衝天幾分鐘成廢鐵　　

白狼要組「紅色隊伍」助統一　警掃黑鎖定統促黨逮21人

快訊／中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

台中妹公園餵浪貓！「噁心小鳥」突竄出狂抖　她秒淡定掏手機錄影

大馬歌手丘沁偉遭男密友告詐欺　私交借貸不起訴

宜蘭惡狼與友設計誘諞國中女友逃家　性交5次判2年

獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她

基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸　撞倒後方女騎士被送辦

中山分局包庇酒店案又1警被揪出　「月收13萬」三節還加碼

台電男員工潛入女宿！藏行車紀錄器狂偷拍　女同事聽嗶嗶聲傻眼

馬刺末節大逆襲贏球　波波維奇：球員堅持精神印象深刻

最新！全台「特色超商」一次看　療癒寶可夢、史努比打棒球Q爆

拜登上任首次「美軍艦穿越台海」　陸外交部：隨時應對威脅挑釁

「明倫社宅」店面打9折再找租客　房仲：月租14萬有難度　

LINE純網銀獲准開業！　最快3月中試營運

橘色集團旗下按摩店傳撤仁愛圓環　留300坪空店房東急招租

密閉空間作業危險高　職安署：雇主必須落實2步驟防範職災

正確使用離合器：左手腕會痛就錯了　騎車不是練握力

一摸劈啪響狗狗生氣亮牙　奴才無奈：怎麼跟牠解釋「靜電」？

24歲轉任助理教練　王膺鵬：有料更重要

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

收了3500還霸凌！鳳山女孩爸喊告2罪名

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了」　老公崩潰

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

即／國一251.5K小客車翻覆1死3傷

　我不是為了錢！　鳳山少女爸164字曝提告原因

賈永婕遭控肇逃　有下車和員警交談不起訴

9屁孩霸凌鳳山少女　19歲女「趁機」連搧8掌

彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局

更多熱門

相關新聞

「公司女廁抓出變態」！網見天菜條件歪樓

「公司女廁抓出變態」！網見天菜條件歪樓

色狼無所不在！一名女上班族不可置信表示，今（4）日上午，公司女廁抓到一名變態，讓眾人驚呼，難以想像連公司都被色狼盯上，且嫌犯很年輕、長相斯文、身高190cm，「看不出來會做這種事！」文章曝光後，網友除了嚴厲撻伐，有人見嫌犯的天菜條件，反感慨「浪費了！」

半夜偷拍居民愛愛！他操控無人機...慘關8個月

半夜偷拍居民愛愛！他操控無人機...慘關8個月

牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出詭異影片

牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出詭異影片

補習狼師偷拍女高中生9年！「全下半身」僅2人提告

補習狼師偷拍女高中生9年！「全下半身」僅2人提告

公園階梯遭「邪惡偷拍」女嚇壞報警

公園階梯遭「邪惡偷拍」女嚇壞報警

關鍵字：

偷拍

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

男大生「返台東確診」　陳時中回應

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面