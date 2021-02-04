台電男員工潛入女宿！藏行車紀錄器狂偷拍　女同事聽嗶嗶聲傻眼

▲台電男員工潛入女性員工宿舍，擺放行車紀錄器偷拍女同事。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名碩士畢業的台電男員工阿龍（化名）向女同事小花（化名）借用機車鑰匙時，趁機拷貝一份對方的宿舍鑰匙，並於2020年7月16日下午偷偷潛進小花宿舍，於對方房內鞋櫃上擺放行車紀錄器，藉此偷拍。直到行車紀錄器發出嗶嗶聲，小花報警處理，全案曝光，事後，阿龍被逮還辯稱「只是開玩笑」。宜蘭地院日前依法將阿龍判刑2月，得易科罰金6萬，可上訴。

判決指出，阿龍與小花皆為台電宜蘭區營業處職員，某次他先是借用小花機車鑰匙，順便偷偷拷貝對方宿舍鑰匙後，於2020年7月16日下午持該拷貝鑰匙潛入小花宿舍內，到臥房鞋櫃上擺放插有記憶卡的行車紀錄器，將小花於房內的非公開活動全錄下。直到行車紀錄器發出嗶嗶聲，小花才驚覺自己遭偷拍，趕緊報警處理，而她傳訊質問阿龍，阿龍卻否認一切，佯裝此事與其無關。

阿龍辯稱，只是想跟小花開玩笑，他數年前購買該行車紀錄器，知道行車紀錄器後來發生故障，只要運作半小時便會發出嗶嗶聲，此外該行車紀錄器必須插電使用，他當時認為小花回到宿舍後，很快就會發現行車紀錄器的存在，並立即拔掉電源。

對此，法官勘驗相關事證後，認為無論是開玩笑、惡作劇或其他原因，以及小花是否有發現，仍構成妨害秘密犯行，因此不採信阿龍說詞，另審酌阿龍與小花為同事關係，卻在偷拍事件爆發後，面對質問始終不願吐實，也未向小花道歉、賠償，最終依無故以錄影竊錄他人非公開之活動罪，將阿龍判刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

「去死女韓粉」怒譙前澎湖縣長：混蛋！確定被關還得再賠3萬



3寶爸學國標舞…揪女伴「跳進摩鐵」！瞎扯：我們在談土地銷售



限速50卻開到飛起來 一死者姑丈擬提國賠：道路設計不良

