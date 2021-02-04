觀光局訂2021年為「日台友情年」　爭取重啟靜岡－桃園航線

▲觀光局以視訊方式與日方交流，佈局疫情後的觀光市場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光旅遊業大受打擊，交通部觀光局為維持台灣觀光熱度，並及早佈局疫後來台旅遊市場，近期積極與我國主要市場日本各地方政府互動，今（4）日與「日本富士之國-靜岡縣」川勝平太知事進行視訊。另2021年是東日本大地震10周年，台日雙方共識2021年為「日台友情年」。

觀光局表示，日本台灣交流協會特別為友情年設計LOGO和主視覺，運用在各種台日交流活動文宣、活動上。作為日本2021東京奧運自行車項目賽地的靜岡縣，其駐台辦事處宮崎處長在2020年底號召日本8縣市駐台人員以自行車環島親近台灣這片土地，深化台日交流，為2021台日友情年揭開序幕，也為交通部觀光局「2021年自行車旅遊年」先行暖身。

▲2021年為日台友情年。（圖／觀光局）

日本向來是國人旅遊目的地首選，靜岡也是國人所喜愛的旅遊目的地之一，自2012年桃園－靜岡航線開航更是密切交流；2014年玉山和靜岡縣境的富士山締結友好山脈。

日月潭和靜岡縣的濱名湖也在2016年締結友好交流協定；川勝知事則表示：目前雖因全球疫情中止靜岡-桃園航班，但他仍會持續爭取在疫後儘速重啟兩地航線，吸引台灣民眾再度前往體驗靜岡的美，且能早日恢復雙向往來。