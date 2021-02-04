LIVE／部桃群聚事件今關鍵期滿！陳時中14時說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院群聚案件，案889的感染源仍不明，前進指揮所從昨（3日）開始執行「清零計畫」，指揮所指揮官王必勝今（4日）上午在部桃受訪時提到，雖然上午仍有排隊採檢人潮，但預計在5日完成所有採檢。而這次事件的關鍵日是今天，指揮官陳時中曾提到今天前都不能鬆懈大意。中央流行疫情指揮中心宣布下午2時召開臨時記者會，由陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

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部桃院內群聚事件累計19人確診，前進指揮所執行「清零計畫」，將分3天5梯次採檢2136人，今早仍有排隊受檢人潮，指揮官王必勝在院外受訪時提到，所有採檢會在周五上午結束。

桃醫前進指揮所指揮官王必勝提到，昨（3日）已完成採檢超過1100人，今天預估完成800多人，按照流程將在明（5日）上午完成所有採檢，採檢人員一早雖然多，但是都有保持社交距離。

▲截至2月4日上午為止，全台確診總累積人數達917人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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