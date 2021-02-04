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霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦

記者黃子倩、吳世龍、徐愷昕／高雄報導

高雄市鳳山一名少女遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌，影片曝光後引起公憤。少年隊隊長王春生今（4）日表示，在看到影片後第一時間即展開調查，目前包括加害者人在內已帶回4男5女，其中僅1人成年，其他都是未成年高中生或休學生，全案將依恐嚇、傷害及公然侮辱罪嫌移送偵辦。

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲鳳山女孩遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

一名網友3日深夜在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，並附上一段56秒影片。透過影片可以看到，一名少女遭多人團團圍住，其中一名男子先是大力掌摑少女，緊接著有3人拿著飲料從少女頭淋下，後來另名16歲長髮女子伸出手瘋狂甩少女耳光，而同時，旁人還在一旁嘻笑，行徑相當惡劣。

▲▼鳳山霸凌事件，5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料，另外白色外套女生是賞巴掌。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼鳳山少女遭霸凌事件5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料者，另外白色外套女生則是賞巴掌者。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼鳳山霸凌事件，5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料，另外白色外套女生是賞巴掌。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，鳳山少女遭霸凌確切時間為1月22日下午3點半，在鳳山婦幼館前。少年隊隊長王春生表示，第一時間看到影片後即掌握犯案時間地點，並調閱現場監視器及參酌被害人證詞，目前包含在旁注視的加害人，一共帶9名嫌疑人（4男5女），其中僅1名成年，高中才剛畢業，其他8人都是未成年高中生，但有部分休學中，年紀最小16歲，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。

王春生指出，目前9名嫌疑人到案後均有悔意，也害怕事情被警方偵查，未來警方將會跟教育局密切配合，統合局處力量，避免霸凌事情發生。

高雄市政府警局副局長陳書田則指出，昨（3）日晚9名嫌疑人皆已依法移送少家法院和地檢署偵辦。另據了解，被害少女是第一次被欺負，家長目前已經提告。

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▲▼少年隊隊長王春生。（圖／記者吳世龍攝）

▲少年隊隊長王春生出面說明。（圖／記者吳世龍攝）

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