「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

▲鳳山驚傳霸凌事件。（合成圖／翻攝自Google Maps、鳳山人在地大小事）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄鳳山驚傳霸凌！一名少女遭多人掌摑痛毆、用飲料淋頭潑臉。影片曝光後，立刻引發公憤，動手的男學生遭肉搜起底，臉書被千名網友灌爆，稍早，還有網友私訊他，語帶諷刺的詢問飲料多少錢；對此，男學生則低調的表明自己會道歉。

有網友在臉書社團「鳳山在地人大小事」貼出56秒的影片，內容是一名少女遭多人霸凌，由於掌摑痛毆、用飲料淋頭潑臉的行徑實在太誇張，因此大票網友全怒了。事後，就有網友根據衣服等特徵來比對，肉搜出男學生臉書，短短1小時內，湧入千人洗版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動手男學生出面道歉，希望網友不要騷擾他的家人、朋友。（圖／Facebook／爆料公社）

男學生而後便在臉書社團「爆料公社」上留言解釋，因為受害少女偷了他們的東西，已經1年不歸還了，加上每次好好說話，對方都愛理不理，還推打他們的人，「我打她是幫我女友出氣，因為她推了我女友，害我女友扭傷了腳」，不過針對這件事情，他依舊誠心道歉，希望不要連累到他的家人和朋友。

不過，網友卻依舊不領情，趁著男學生尚未關閉臉書前，語帶挑釁的私訊詢問「想問一下那個飲料多少錢」、「跟你約少年看守所外面，我請你喝飲料」、「忘記你不能出來了，我再請警衛拿給你」、「我大哥會在裡面保護你」；對此，男學生則表示，「我會道歉的」、「謝謝不用」。

▲有網友私訊男學生。（圖／翻攝自PTT）

此外，疑似被牽連的女學生也私訊詢問「到底那兩個女的是誰」、「現在每個人都以為林X在場」、「你是不是真的以為我很好欺負」、「你知道這樣我名聲會變壞嗎」；男學生則回應，「沒」、「我會好好處理」、「我在少年隊車上」。

▼男學生表示自己將好好處理這件事。（圖／翻攝自PTT）