鳳山少女遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

▲被害少女遭淋飲料、狂甩巴掌。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄鳳山驚傳霸凌事件，一名少女被7人包圍潑「多多綠」，短短56秒遭狂甩9個巴掌；現場的人還說，「後面打的人打另一邊（右臉頰）啊」，引發外界眾怒，也驚動市長陳其邁。陳今天（4日）凌晨強調，「霸凌，絕不容忍！」對此，警方表示，初查動手毆打2人、潑飲料3人，全案相關涉案人到案後移送法辦。而整起事件和被害少女借住別人家有關。

這起事情會曝光是一名網友3日深夜先在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，同時附上一段長度56秒的影片。

影片中，可見至少有7名男女圍著被害少女，一名抽菸、戴口罩的男子先大力打少女左臉頰一巴掌，緊接著有三人拿「多多綠」等飲料，「請妳喝涼（飲料）的」，朝少女頭上淋下去；後來一名長髮女子捲起袖子，接著狂甩少女左臉頰8個耳光。期間旁人不時傳來嘻笑聲，還有人說「後面打的人打另一邊（右臉頰）啊」，疑似在影片結束後，少女還遭眾人施暴。

此霸凌影片深夜快速在網路瘋傳，也驚動市長陳其邁。陳凌晨2時29分在臉書發文強調，霸凌，絕不容忍！針對3日深夜社群媒體上PO出鳳山女孩疑遭霸凌影片一案，市府已在第一時間，立刻由教育局及警察局聯手追查。

▼少女被連打9耳光。（圖／翻攝爆料公社）

陳其邁說，教育局除了盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；而加害者部分仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施；警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬於今日上午帶同嫌疑人前來説明。

陳其邁強調，「反霸凌一直是我們非常關心的事」，1月28日與高中生座談時，他即指示由研考會，邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密地處理管制，以防範霸凌事件的發生。

陳其邁表示，教育局也將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌，勇敢與立即反映，「我再度重申，絕不容許霸凌行為發生！」

高雄市警局回應，鳳山分局於3日深夜11時16分接獲相關訊息後立即查處，經確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，拍攝時間為今年1月22日。

警方說，鳳山分局即由偵查隊長率員調閲相關監視器查處，並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經調閱資料確認相關人員身分；本案初查動手毆打2人、潑飲料3人；另被害人父親已帶同驗傷並至鳳山分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。

▼陳其邁強調，絕不容忍霸凌行為。（圖／翻攝陳其邁臉書）

教育局長謝文斌指出，經查遭到霸凌女孩是本市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

謝文斌表示，教育局也再度重申絕不容許霸凌行為發生，持續推動各項反霸凌工作，落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，共推優質友善校園環境。

《自由時報》報導，教育局調查後發現，查出被害人是林姓高中職學生（17歲）；該女學生今年一度離家，借宿在就讀另間學校的蕭姓女友人的家裡，她因穿了蕭女衣服反被指控偷衣服、皮包，還發生金錢糾紛。林女請姑姑匯款3500元還給蕭女。

林女1月22日下午3時30分到鳳山打撞球，沒想到撞見蕭女。蕭女找來7、8人圍住，將人帶到對面的婦幼館後方角落，3人以飲料對她淋頭，2人對她呼巴掌，蕭等人在旁觀看未動手。

事件曝光後，轄區鳳山分局漏夜追查，今凌晨找到當事人黃姓男子（19歲）還有施暴的未成年少女。警訊後朝向傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦，其餘相關人等還在追查中。