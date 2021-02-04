　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳山少女遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲被害少女遭淋飲料、狂甩巴掌。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄鳳山驚傳霸凌事件，一名少女被7人包圍潑「多多綠」，短短56秒遭狂甩9個巴掌；現場的人還說，「後面打的人打另一邊（右臉頰）啊」，引發外界眾怒，也驚動市長陳其邁。陳今天（4日）凌晨強調，「霸凌，絕不容忍！」對此，警方表示，初查動手毆打2人、潑飲料3人，全案相關涉案人到案後移送法辦。而整起事件和被害少女借住別人家有關。

這起事情會曝光是一名網友3日深夜先在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，同時附上一段長度56秒的影片。

影片中，可見至少有7名男女圍著被害少女，一名抽菸、戴口罩的男子先大力打少女左臉頰一巴掌，緊接著有三人拿「多多綠」等飲料，「請妳喝涼（飲料）的」，朝少女頭上淋下去；後來一名長髮女子捲起袖子，接著狂甩少女左臉頰8個耳光。期間旁人不時傳來嘻笑聲，還有人說「後面打的人打另一邊（右臉頰）啊」，疑似在影片結束後，少女還遭眾人施暴。

此霸凌影片深夜快速在網路瘋傳，也驚動市長陳其邁。陳凌晨2時29分在臉書發文強調，霸凌，絕不容忍！針對3日深夜社群媒體上PO出鳳山女孩疑遭霸凌影片一案，市府已在第一時間，立刻由教育局及警察局聯手追查。

▼少女被連打9耳光。（圖／翻攝爆料公社）

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

陳其邁說，教育局除了盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；而加害者部分仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施；警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬於今日上午帶同嫌疑人前來説明。

陳其邁強調，「反霸凌一直是我們非常關心的事」，1月28日與高中生座談時，他即指示由研考會，邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密地處理管制，以防範霸凌事件的發生。

陳其邁表示，教育局也將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌，勇敢與立即反映，「我再度重申，絕不容許霸凌行為發生！」

高雄市警局回應，鳳山分局於3日深夜11時16分接獲相關訊息後立即查處，經確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，拍攝時間為今年1月22日。

警方說，鳳山分局即由偵查隊長率員調閲相關監視器查處，並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經調閱資料確認相關人員身分；本案初查動手毆打2人、潑飲料3人；另被害人父親已帶同驗傷並至鳳山分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。

▼陳其邁強調，絕不容忍霸凌行為。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼快訊／陳其邁凌晨發文「絕不容許霸凌」　下令追查護鳳山女孩。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

教育局長謝文斌指出，經查遭到霸凌女孩是本市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

謝文斌表示，教育局也再度重申絕不容許霸凌行為發生，持續推動各項反霸凌工作，落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，共推優質友善校園環境。

《自由時報》報導，教育局調查後發現，查出被害人是林姓高中職學生（17歲）；該女學生今年一度離家，借宿在就讀另間學校的蕭姓女友人的家裡，她因穿了蕭女衣服反被指控偷衣服、皮包，還發生金錢糾紛。林女請姑姑匯款3500元還給蕭女。

林女1月22日下午3時30分到鳳山打撞球，沒想到撞見蕭女。蕭女找來7、8人圍住，將人帶到對面的婦幼館後方角落，3人以飲料對她淋頭，2人對她呼巴掌，蕭等人在旁觀看未動手。

事件曝光後，轄區鳳山分局漏夜追查，今凌晨找到當事人黃姓男子（19歲）還有施暴的未成年少女。警訊後朝向傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦，其餘相關人等還在追查中。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
中信兄弟「猛象」遭中國球隊抄襲　網呼：簡直87%像
南投少女開掛全紀錄！400M最後一棒渦輪逆轉奪冠
醫師男陪睡居檢女「一採出爐」　過夜有親密行為？衛生局回應了
雞排妹回應性騷「桌上擺2個飛機杯」　真實原因曝光就寫在身後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白：名譽是第二生命捍衛到底

收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了　提告傷害、公然侮辱2罪

前特偵組名律師涉性騷美魔女　「傳A片+爆乳照」不起訴理由曝

快訊／鳳山女孩遭「掌摑霸凌」！教育局偕校方出面　0920開記者會

松聯幫元老「豹哥」猝死！7日一殯告別式　角頭大老全聚一堂

鳳山少女遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

家暴夫恐嚇收屍！她忍29年拉拔小孩讀醫學院離婚　兒：媽媽很痛苦

鳳山女孩被霸凌原因曝光　5位施暴者皆跟她無冤無仇

快訊／霸凌鳳山女孩「高雄屁孩」落網了！　施暴者竟是未成年少女

快訊／鳳山女孩父親提告！警追出霸凌5屁孩：通知家長到案說明

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白：名譽是第二生命捍衛到底

收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了　提告傷害、公然侮辱2罪

前特偵組名律師涉性騷美魔女　「傳A片+爆乳照」不起訴理由曝

快訊／鳳山女孩遭「掌摑霸凌」！教育局偕校方出面　0920開記者會

松聯幫元老「豹哥」猝死！7日一殯告別式　角頭大老全聚一堂

鳳山少女遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

家暴夫恐嚇收屍！她忍29年拉拔小孩讀醫學院離婚　兒：媽媽很痛苦

鳳山女孩被霸凌原因曝光　5位施暴者皆跟她無冤無仇

快訊／霸凌鳳山女孩「高雄屁孩」落網了！　施暴者竟是未成年少女

快訊／鳳山女孩父親提告！警追出霸凌5屁孩：通知家長到案說明

孩吃葡萄易噎到！醫授「急救守則」…加碼曝4類食物風險超高

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白：名譽是第二生命捍衛到底

收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了　提告傷害、公然侮辱2罪

職場上最可怕的3種人　同事請「保持距離」以免害到自己

夫怨老婆買一堆「奇怪棒棒」洗澡　網狂讚識貨：這是神器！

史上最省油CR-V賣118萬！SPORT Hybrid e+插電式油電車大陸開賣

國際明星稱讚台灣防疫成就　黃偉哲：台南做了最成功的外交宣傳

蓋亞那是大英國協一員　林楚茵：台灣跟南美關係更上層樓

吃藥吃保健食品小心交互作用　這些組合別一起吃

中信兄弟「猛象」遭中國足球隊抄襲　網呼：簡直87%像！

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

兼2差養全家遇6死大劫　師悲：今年就要畢業了

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

鳳山女孩56秒遭甩9掌　警方找到人了

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

鳳山少女遭甩9巴掌霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

家暴夫恐嚇收屍！　她忍29年拉拔小孩讀醫學院離婚

即／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡

松聯幫「豹哥」7日一殯告別式　角頭大老聚一堂

更多熱門

相關新聞

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

一段霸凌影片3日深夜在網路上流傳，內容疑似是鳳山的女孩遭到霸凌，引起網路公憤。市長陳其邁緊急在凌晨發文「霸凌，絕不容忍」，高雄市教育局緊急調查後也透露霸凌原因。

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

關鍵字：

鳳山霸凌陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

「平常就愛露，摸一下會怎樣」　阿圓傻眼：各種性別歧視

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面