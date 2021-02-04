放寒假螺絲鬆了！鳳山少女霸凌遭通報「一般鬥毆」　教育局長認了

記者黃子倩、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山一名少女遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌，影片曝光後引起公憤。今（4日）上午高雄市教育局緊急召開記者會說明，局長謝文斌表示，這起事件校方1月26日時有校安通報，但由於適逢寒假期間，學校查處不易，因此僅通報為一般鬥毆事件，「這部分確實還有檢討空間」。

▲高雄教育局長謝文斌今出面針對鳳山少女霸凌案說明。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，鳳山少女遭霸凌影片拍攝時間為1月22日，但事隔13天、直到今凌晨影片在網路上瘋傳、發酵後，教育部、校方才後知後覺，緊急動員查處。局長謝文斌今早召開記者會表示，經查該名少女為特教生，先前就與加害者認識，曾到對方家中借宿，因此產生物品上的糾紛，進而演變成霸凌事件。

謝文斌坦承，該事件早在1月26日校方就有進行校安通報，但由於適逢寒假期間，學校在事件細節上查處不易，所以通報為較常見的一般鬥毆事件，教育部確實也未及時反應，「這件事情上，應該要更嚴謹處理，有檢討空間，後續會加強督導，請學校注意。」

謝文斌說，目前已經有與被害少女家長聯繫，並請學校加強輔導關懷；對於校園霸凌，教育部也有相關規範、以及霸凌申訴救濟制度，未來會持續努力加強宣導、落實。

▼鳳山女孩遭包圍潑飲料、甩巴掌，56秒霸凌影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝爆料公社）