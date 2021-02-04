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平鎮某醫院院內感染？聯新醫院總院長張煥禎：我們不是那家醫院

▲針對日前確診個案908曾到桃園市平鎮區某醫院陪病引發矚目，聯新國際醫院總院長張煥禎4日在桃園市政府捐贈防疫物資時強調，我們絕對不是那家醫院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對日前確診個案908曾到桃園市平鎮區某醫院陪病引發矚目，聯新國際醫院總院長張煥禎4日在桃園市政府捐贈防疫物資時強調，我們絕對不是那家醫院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院日前爆發醫護人員群聚感染事件，其中案908在1月下旬曾到桃園市平鎮區某醫院陪病，引發各界憂心成為部桃第二，對此，聯新醫院總院長張煥禎4日在市府受贈防疫物資時強調，「我們絕對不是那家醫院」，絕無所謂院內感染情事；市長鄭文燦也表示，聯新就是聯新，不是那家醫院。

鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，會中有來自連江縣長劉增應、聯新醫院、慈濟等單位捐贈防疫物資，其中群聯電子公司捐贈超紫光滅菌機器人給聯新醫院，總院長張煥禎致詞時說，聯新醫院在防疫期間，他是團隊防疫總召，3位院長首次在公共場合出現，代表感謝鄭文燦的用心並感謝市府過去對聯新醫院的支持。

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▲聯新醫院張煥禎等人4日在桃園市政府代表受贈單位捐贈防疫物資。（圖／記者沈繼昌攝）

▲聯新醫院張煥禎等人4日在桃園市政府代表受贈單位捐贈防疫物資。（圖／記者沈繼昌攝）

張煥禎指出，過去1個禮拜都被誤傳就是那家發生感染醫院，「我們絕對不是那家醫院，也不是桃園的第2家部桃醫院，媒體所寫的那家醫院發生院內感染，醫護人員染疫，或是那家醫院很不乾淨，搞得住院病人與醫務人員都人心惶惶！事實上聯新國際醫院沒有任何院內感染案例，也沒有任何醫護染疫，院內一直都是乾乾淨淨，且所有醫療服務至今一切如常，很多人打電話詢問是不是那家醫院，同仁都很肯定回答：「我們不是那家醫院」。

張煥禎重申，這次3種屬性不同的醫院，包括林口長庚醫院、桃園醫院與聯新醫院，3間醫院在市府指揮下，過去1年扛起全國3分之1確診案例，雖是桃園人與醫護本分，但我們真的做的不錯，因此祝福桃園市府團隊與聯新醫院都能有一個平安的春節。

鄭文燦也強調，感謝聯新醫院協助治療患者，包括張煥禎等3名院長共同出席捐贈儀式，「聯新就是聯新，不是那家醫院」。

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