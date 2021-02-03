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聯合仲介騙69名斯里蘭卡生打黑工　康寧大學前校長等6人遭起訴

【外籍生淪肉工1】求學廣告吸史瓦帝尼學生來台　慘淪頂10度低溫剝雞皮工人

▲康寧大學為避免註冊率過低遭口減招生，招收斯里蘭卡69名學生來台當黑工，遭起訴。（圖／鏡週刊提供）

記者黃宥寧／台北報導

私校康寧大學前校長黃宜純等人為避免註冊率過低，將影響教育部補助且關乎校長等人任職，透過仲介引進69名斯里蘭卡籍交換生並爆發「打黑工」事件；士林地檢署3日偵結，校長黃宜純、國際處處長鈕方頤、副國際長鄭偉強及仲介共6人涉犯加重詐欺罪嫌，依法提起公訴。

根據起訴判決指出，朱姓仲介為教學推廣協會及國際城市文化交流協位實質負責人。他與桃園一間教育訓練發展協會張姓理事長、蕭男合作，再由朱男聯繫斯里蘭卡當地朋友，3人基於詐欺取財及違反就業服務法犯意，在當地租用場地宣傳進行招生說明會，更打著「來台念大學提供學費全免，甚至還有打工及實習機會轉取生活費，只需支付美金1000元更可以得到機票、簽證」吸引了69名斯里蘭卡學生，當中更有4名未滿18歲的少年，誤認到台灣念大學不需要繳學雜費並可自行選擇就讀學系而繳付美金1000元。

全案於2017年爆發，受到少子化衝擊的康寧大學，因擔心台南校區註冊率過低，而註冊率未達一定數額時將會影響下半年（108年度）註冊名額及教育部補助康寧大學台南校區金額，更關乎校長黃宜純（55歲）、國際處長鈕方頤（44歲）、副國際長鄭偉強（58歲）繼續任職的可能，同意朱男提議安排斯里蘭卡學生來台。

▼受到少子化衝擊的康寧大學，黃姓校長等人因擔心台南校區註冊率過低，竟同意仲介安排非法學生黑工（圖／記者湯興漢攝）

▲▼康寧大學大門外觀。（圖／記者湯興漢攝）

但斯里蘭卡籍學生財力證明不符規定，而黃、鈕、鄭等人明知，學校每學期提供外籍學生獎學金最多就是15000元，而學雜費約4萬餘元，根本不可能核發外國學生全額獎學金。竟虛偽撰寫69份全額獎學金通知，透過電子郵件發送資料給位在新加坡的鄭，向外交部駐新加坡代表處，取得就學簽證。

69名學生抱著進入天堂的心態抵達台灣，卻遭分成3批，當中有19人因伊斯蘭教不願接觸豬肉，被送到台南校區，剩餘50人則住聯華宿舍，每周工作40小時，留每周2天在台北校區上課，而聯華公司照「斯里蘭卡國際生管理服務契約書」為這50人支付了104萬元給雙軌協會。

69名學生簽下學生契約並同意如果沒有照安排就學或工作，就得繳1000美金才能回自己國家，當中有人因受不了血汗黑工求助家人，並由家人向外交部反應後，桃園市政府調查發現弊案。康寧大學事後支付「新生入學獎學金」57萬給朱男，要求不得再接觸學生及索討任何金錢。

檢方認定朱不法所的共154萬，朱、張、蕭3人則涉違反就業服務法意圖營利媒介外國人為人工作，及加重詐欺取財罪，從重依詐欺取財罪嫌起訴；雙軌協會依照就業服務法科以罰金。而校方黃、鈕、鄭等人向教育部詐取補助約4萬0801元沒收，依照加重詐欺罪嫌起訴。

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