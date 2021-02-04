台南推出犇遊台南E起購　黃偉哲邀市民辦年貨年菜一指搞定

▲因應春節連假及國內防疫強度提升，台南市政府特地規劃多項便民優惠方案，包括安心餐廳年菜及春酒外帶、年節好物線上購買及撐醫護等活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府3日舉辦「犇遊台南E起購 新春懶人包」記者會，由市長黃偉哲宣布多項由市府推出的線上辦年貨措施，黃偉哲強調，台南市長黃偉哲表示，因為疫情關係，今年沒有實體年貨大街，但市府同步規劃線上購方案，讓市民在防疫之餘，也能一指搞定年菜及年貨採買，在家就能享受台南貼心暖胃的春節氣氛。

黃偉哲市長指出，過年一定要吃得豐盛美味，此次有逾28家的台南安心餐廳推出的各樣外帶年菜料理，另也建置了線上年貨大街選購平台，推出多項限量優惠組合商品，更有農特產品參考型錄，給與民眾年節送禮時的最佳建議，歡迎市民多加利用、支持，僅需透過網路下單，不用大包小包，就能輕鬆過好年。





黃偉哲表示，今年南市府首創「感恩醫護優惠專案」，由多家旅宿業者、餐飲業者、觀光產業業者針對醫護人員推出優惠方案，包含在安心餐廳、觀光風景區或是飯店民宿消費都有優惠。另Uber Eats及foodpanda兩家外送平台更分別提供約5萬次的外送優惠碼給所有醫護人員使用，除感謝所有防疫醫護人員的辛勞，亦期望防疫醫護人員在工作之餘，也能散散心，儲備更多力量共同守護台灣。





台南市觀旅局表示，台南市目前已有28家安心餐廳業者推出外帶年菜，不管是8至10人或4至6人的桌席料理，或是精緻美味的特色單點佳餚，還是個人獨享的年節套餐，都能滿足每個不同族群的需求，年節之後，在各大工商行號舉辦春酒互祝大發利市、開工暖身之時，南市現有11家安心餐廳推出各色春酒宴席料理及獨家優惠，讓各企業團拜之際，也能安心歡聚，享受美食鴻運來。





另台南市安心餐廳、觀光產業業者、旅宿業者、foodpanda及Uber Eats等外送平台共同響應「感恩醫護 台南最挺您」醫護優惠專案，安心餐廳消費最低可享8折優惠，部份觀光景區可享免門票優惠、遊憩設施提供最低5折優惠、飯店民宿提供最低住宿5折優惠、foodpanda及Uber Eats外送平台提供台南醫護人員總計各約5萬次的優惠碼等，一起撐醫護，全力相挺防疫英雄。





另，由經濟發展局建置的「台南慶新年-年節好物線上購」，不僅推出限量優惠組合商品，更集結在地特色商品，如「美滿新春麵醬組」包含素拌麵、黃金素肉燥、拌麵醬，「開運涮嘴零食組」包含花生酥、芝麻糖、香脆脆乾酪片、牛肉乾，台南傳統的古早味手工椪餅、素拌麵禮盒...等，於2月10日前網路下單，還可抽Apple Watch Series 6及iPhone 12，歡迎大家網路同步逛年貨大街。相關活動方案說明請上「犇遊台南E起購 新春懶人包」活動網站查詢：https://www.twtainan.net/go/WZdPNwaK

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