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石家莊宣布3日起有序開展工作　全面推動復工復產

▲河北石家莊疫情嚴峻，社區實施封閉管理。（圖／CFP）

▲河北石家莊此前疫情嚴峻，社區實施封閉管理。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據河北省衛健委通報，河北省2日新增1例新冠肺炎本地確診病例，來自石家莊市藁城區的指定隔離點。3日下午，石家莊市舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，會上宣布，鑑於當地疫情漸趨緩和，石家莊各市直部門、各人民團體由即日起，有力有序開展工作，全面推動復工復產。

此前，河北發生聚集性疫情，感染者85.5%來自農村，年齡總體偏大，中位年齡46.5歲，出現了社區傳播、多代傳播，防控的形勢複雜嚴峻。1月2日至2月2日24時，石家莊累計報告新冠肺炎本土確診病例866例。

當時，石家莊、邢台兩市也前後宣布封城，除特殊需要外，一律只進不出。此外，為了防止疫情擴散，石家莊全市群眾居家7天，人員不流動、不聚集、不出社區和村莊。

中共總書記習近平緊急指示中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭，於河北調研疫情防控，實地考察「重災區」石家莊和隔離點、醫院等，要求強化重點區域交通管控，堅決避免疫情擴散。

不過，經過嚴厲封控，目前大陸本土疫情已經趨緩，國家衞健委最新公布，3日新增確診病例30例，其中境外輸入13例，包括北京5例，福建3例，廣東3例，上海2例，而本土病例17例，包括吉林8例，黑龍江4例，上海3例，河北2例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入（在上海）。

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