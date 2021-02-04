手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死　爸媽接死訊哭斷腸

▲7歲男孩在超市被卷進扶梯身亡。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

搭乘手扶梯真的要多加留心，一不注意就會釀成嚴重意外！湖南一名7歲小男孩1月31日中午在一超市內坐手扶梯時，竟被「吃掉」，慘死現場。據悉，男孩家長在超市附近上班，事發前孩子因為想購買零食而獨自進入超市。目前，超市方面正就此事與家長協商處理。

據《華商報》報導，事發1月31日中午12時28分左右，超市攝影機畫面顯示，一名身穿黑色羽絨衣的男孩坐在下行電梯上，因衣服被卡在電梯裡，在到達底部時卡住受傷，傷勢嚴重。

接到報警後，當地消防、派出所警員和超市工作人員救出孩子，送往望城區人民醫院搶救。當時，男孩身分未明，家長尚未找到，超市暫時封閉。

據了解，死亡男孩姓李，母親姓伍，望城區某村人。2月3日，同村一名知情村民透露，家人正在給孩子料理後事，「村民都聽說了，我們是一個村的，7歲的孩子已經沒了，人還沒有安葬。」這位村民表示，「事發後村裡還發了簡訊，提醒大家在寒假和春節期間，注意小孩的安全，要看住小孩，不能夠大意，說這是一個特別教訓。」

這條簡訊也透露了男童被夾身亡的一些細節，「昨天（1月31日）中午，我村一名7歲孩子在超市玩耍，衣服不幸被電梯捲入，當時店內顧客少，當班人員吃飯去了，孩子夭折，父母悲痛欲絕，又一次給我們敲響安全事故的警鐘。」

▲手扶梯致死事件頻發。（示意圖／記者曾筠淇攝）

有知情者稱，由於男童羽絨衣過長，不慎捲入到正在運行的電梯裡面，領子越勒越緊，導致男童窒息而亡。

扶梯傷人事件不少，但夾住衣服將人捲進電梯造成的奪命事故並不多見。前述知情村民認為是超市電梯故障造成的悲劇，「如果不是超市電梯的責任，孩子衣服夾進去，為什麼能把人捲進去？他是整個人都捲進去的，孩子死得好慘哩。」

據知情者表示，男童的母親就在附近上班，當日兒子說要去超市買東西，沒過多久就接到電話說兒子被電梯卡住，正在搶救，等她急忙趕到超市，孩子已經身亡。

事發後，父親質疑超市電梯旁邊沒有人值守，如果當時有人立即按下緊急按鈕，孩子就不會身亡。但超市方面解釋，電梯性能良好，電梯旁有文字和語音提醒注意安全，是男童在電梯上玩耍造成的事故。

目前，當地派出所表示，事件還在調查之中，暫不能確定是超市電梯發生故障引發。

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