清寒男子駕車自撞身亡　新化暖警所長奔走保生大帝廟包下喪葬費

▲台南市新化分局那拔派出所長林俊祺奔走後，那拔里保生大帝廟方派員慰問，先發放補助慰問金6千元關懷，並願意協助處理蕭男喪葬事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新化區那拔里40歲的蕭姓男子，2020年12月23日於返家時不慎發生騎機車自撞路旁護欄車禍死亡，死者家貧無力負擔喪葬費，新化分局那拔派出所長林俊祺知悉後，報告1日到任的新分局長余鴻恩後，經林所長奔走後，那拔里保生大帝廟方派員慰問，先發放補助慰問金6千元關懷，並願意協助處理蕭男喪葬事宜！

據了解，家中僅剩父、母雙親，母親為中度智能障礙，其父為照顧其母無法外出工作，家中原僅就只靠40歲的兒子蕭男勉強支撐家計，蕭男不幸發生事故身亡後，家中頓失經濟來源，還需籌辦蕭男喪葬事宜，可謂一片愁雲慘霧。

蕭家發生如此不幸，蕭男身後事無法籌辦，那拔派出所長林俊祺知悉後，報告新到任分局長余鴻恩，余分局長隨即指示所長發動轄區慈善團體商請協助，經林所長奔走後，取得那拔里保生大帝廟方派員慰問，先發放補助慰問金6千元關懷，並表示願意後續協助處理蕭男喪葬事宜。

新化警分局長余鴻恩表示，他1日剛新到任，相關民意代表及地方仕紳尚未拜會熟識，故一時還幫不上忙，但會以最快的速度了解轄區狀況，感謝那拔所長林俊祺熱心奔走下，發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，最後終於替蕭家籌措到一筆慰問金，並由那拔里保生大帝廟幫蕭男走完人生最後一程，殊值嘉許。

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