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醫陪睡台中居檢女友最慘下場曝　網氣炸：什麼職業都有老鼠屎

▲▼手工具、工具機公會拜會盧秀燕，關心台中國際會展中心施工進度。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者黃翊婷／綜合報導

台中南屯一名女子上個月底從大陸返台，卻在居家檢疫期間讓醫師男友陪睡2夜。消息傳開後掀起網友一面倒撻伐，紛紛在相關報導底下留言力挺台中市政府、醫療單位重罰，「什麼職業都有老鼠屎」、「這個就不能原諒，支持開除」。

據了解，女子抵台後依照相關規定進行居家檢疫，結果隔天就找男友來陪睡，嚴重違反防疫規定；事情鬧大後，男友的職業也被曝光，竟然是一名醫師。

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醫師陪睡居檢女友，網友力挺重罰。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲網友在《ETtoday新聞雲》臉書留言。（圖／翻攝自Facebook，下同）

台中市長盧秀燕3日痛批，女子的行徑可惡至極，除了開罰20萬元以外，也立刻要求醫師男友暫停上班，並開始進行自主健康管理。而男友所屬的醫療單位聽聞這個消息也很震驚，目前已展開環境加強消毒，後續不排除會祭出重罰「解職」。

醫師陪睡居檢女友的消息傳開後，不少網友也聯想到部桃首位染疫醫師案838，認為兩者雖然都是第一線醫護人員，也同樣都有人提議解職，但陪睡醫師顯然是明知故犯，因此紛紛在相關新聞報導底下留言，力挺台中市政府、醫療單位祭出重罰，「醫護的大家這麼努力，這位先生你是在？」、「什麼職業都有老鼠屎」、「這個就不能原諒，支持開除」、「傻眼，建議取消醫師執照，完全沒醫師道德，害人害己」。

▼網友力挺重罰。

醫師陪睡居檢女友，網友力挺重罰。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▼網友們擔心這名醫師與女友，可能會成為下一個防疫破口。（示意圖／123RF）

▲醫護人員個個在內科樓層跟急診室待命。（示意圖／123RF）

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