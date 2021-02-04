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送神、迎財神拜對好運就來到　把握「10天吉日」補財庫最有效

文／湯鎮瑋老師

拜拜習俗是東方文化的獨有特色，無論任何神靈都能拜！但想要拜得有效、拜出好運，就要懂得拜的方法與訣竅。從農曆十二月二十四日的清屯，讓阿湯哥教你這樣拜最好運！

▲線香。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲拜拜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

湯老師教你送神怎麼拜

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每年農曆十二月二十四「送神日」這天，灶神與其他諸神，便會放假回到天庭，向玉皇大帝稟報人間善惡，以定來年人們的吉凶禍福。因此家家戶戶多會在這天，用豐盛的禮供祭品，款待眾神，讓眾神明能「上天言好事，下界保平安」，祈求新的一年大吉大利、諸事順遂！

▲拜拜。（圖／湯鎮偉老師提供）

灶神愛吃甜食，所以送神時會特別準備甜食類的供品祭拜灶神，希望讓灶君吃飽甜頭，不會向玉帝打人間的小報告！

除夕：湯老師教你地基主怎麼拜

地基主又稱地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，如同我們住家中真正的房東，統管家宅這片天地，拜地基主就是拜碼頭，祈求保佑闔家平安，廣招財源！

▲拜拜。（圖／湯鎮偉老師提供）

習俗上除了元宵節、清明節、端午節、中元節、重陽節、除夕等重要節日要祭拜地基主外，凡是搬新家、移居、安神後的當天下午也一定要拜地基主，營業店面則於拜土地公時順便拜地基主。地基主一向被視為陰神，所以祭拜應求簡單快速，以免時間久了引來一些不好的東西。

大年初四：湯老師教你迎財神怎麼拜

年節期間，氣運最旺，家家戶戶最期待的就是在這吉祥時候迎財神、接財氣。小時候大家一定聽過也念過一句順口溜：「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神，初五隔開……」，其中的「初四接神」接的就是財神；另一民間傳說初五是正財神趙公明的生日，所以也會在初五這一天的吉時拜拜接財神！

▲拜拜。（圖／湯鎮偉老師提供）

迎財神時，要打亮家中所有的燈，象徵「錢」途一片光明，且因為財神是正神，喜歡光亮，會歡喜進門；而廚房米缸也要放滿，代表五穀常滿，全年衣食無缺；祭拜時則請換上乾淨、顏色亮麗的服飾，意喻新的一年財運將大放光采！

2021辛丑年正月納財吉日（求財、補財庫，財神能量最強的黃道吉日）

農曆：正月初一日（國曆2月12日）
農曆：正月初四日（國曆2月15日）
農曆：正月十二日（國曆2月23日）
農曆：正月十三日（國曆 2月24日）
農曆：正月十六日（國曆 2月27日）
農曆：正月十七日（國曆2月28日）
農曆：正月廿二日（國曆 3月5日）
農曆：正月廿四日（國曆3月7日）
農曆：正月廿七日（國曆 3月10日）
農曆：正月廿九日（國曆 3月12日）

大年初五：湯老師教你「開工開市」如何拜拜會大發！

好的開始是成功的一半！無論商店或公司行號，通常會在每年農曆正月初五或另擇開市吉日，或者喬遷新址、重新裝潢、擴大營業時，舉行開工開市儀式，祈求新年新氣象，開張大吉，大發利市！

▲拜拜。（圖／湯鎮偉老師提供）

大多數商店或公司會選一吉時嗚炮祭神，稱「開張大吉」！開張日除了舉行開幕酒會、剪綵等活動，甚至舉行特賣會吸引人氣，增進買氣，祈望未來能夠財源廣進。為了討個好彩頭，拜神祈福儀式更是不可或缺。事業的成功與否，除了盡人事，仰賴全體員工的努力，更希望冥冥中能夠獲得神明的保佑與協助。因此，在開工當日舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業前景祝禱！

舉行新春開工團拜後，當員工的不妨向老闆或上司講一句吉祥話語，接貴人貴氣；而這一天老闆若能發個開工紅包給員工，更象徵著「開門紅、樣樣紅」，不僅討喜氣與好兆頭，更可提升士氣與向心力，共同為公司努力，再創佳績！

2021辛丑年正月開工吉日（開工搶運，討吉利的好日子）

農曆：正月初一日（國曆2月12日）
農曆：正月初四日（國曆2月15日）
農曆：正月初十日（國曆2月21日）
農曆：正月十二日（國曆2月23日）
農曆：正月十三日（國曆2月24日）
農曆：正月十六日（國曆2月27日）

▲12生肖書籍 。（圖／人類智庫提供）

★書名：2021牛轉錢坤開運農民曆：阿湯哥一次告訴你12生肖流年流月運程，居家淨化、除瘟化煞之道；善用吉運助陣讓你賺盡金牛！（隨書附送：【貔貅化煞★財運來鈴】）
★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2020年11月

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