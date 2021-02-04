女友睜大眼！4星座渣男「偷吃超難抓」　雙子超Sweet舉動小心有鬼

▲很多渣男偷吃藏得很好，讓正宮完全不會起疑心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者李佳蓉／綜合報導

感情上除了個性不合、沒共識提分手，最怕遇到不負責任、只用下半身思考的另一半，有些人破綻百出，但也有情場高手偷吃完全不著痕跡，實在難防。大陸占星網《星座屋》發文指出，有4個星座渣男在外亂搞最難抓，正宮們可得睜大眼，千萬別被他們蒙騙了。

1.天蠍男

個性較沉悶的天蠍男，不輕易表現出情緒，有什麼心思全藏心底，因此讓人摸不著他們的想法。也因此，天蠍一旦出軌，另一半幾乎看不出來，甚至不會懷疑，能夠做到天衣無縫，讓另一半以為他們真的忙到不見蹤影，還覺得超有安全感。其實在伴侶毫無防備時，已經被背叛了。

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2.雙子男

聰明又心思縝密的雙子男，對另一半設下層層圈套，再加上他們平時表現淡定，做起事來小心翼翼，就算在外拈花惹草、曖昧關係搞不完，也不會落下把柄。此外，雙子男還很會做表面功夫，該送的禮、該說的甜言蜜語完全不會少，透過種種招數降低伴侶的疑心，殊不知已經出軌了。

▲獅子男表現出一副好男友、好老公模樣，在外卻完全顛覆。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

3.獅子男

對於獅子男的出軌都是防不勝防，他們對另一半很在乎，總是扮演著好男友、好老公的模樣，當你與其他異性走得很近時，還會醋性大發、表現出一副佔有慾很強，本以為自己在他心中有一席之地，豈料他們背著伴侶，很早就勾搭上其他人了。

4.摩羯男

情場高手摩羯男，充滿魅力總是吸引眾人目光，不甘心「為了一棵樹，放棄整片森林」，因此陪伴在身邊的異性從沒少過。在愛情中閱歷豐富的摩羯男，即使在外偷吃也不會讓另一半發現，他們很懂得避嫌，總是把正宮玩弄於股掌之中，還讓人以為他們是好男人。