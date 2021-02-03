LIVE／備戰春節！景點人流管制措施　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

國內從1月12日公布部桃群聚疫情，至今累積19人確診，中央流行疫情指揮中心今（3）下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。部桃全院採檢「清零計畫」今起展開，另外指揮中心昨日與交通部等討論春節熱門景點人潮總量管制，預期都將於記者會中說明。

指揮官陳時中昨宣布清零計畫，部桃員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除575人無需擴大採檢外，實際需要採檢的有2088人。擴大採檢初步都是做PCR檢驗，是否需抽出部分族群做血清抗體檢測，還有待研議，預計會在2月5日之前分批檢驗完成，期待透過「清零計畫」讓部桃本身或社會大眾都能安心。

此外，部桃出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。指揮中心正著手病毒基因序列佐證兩案間關連性，陳時中昨表示，定序在進行中，這裡面這兩人關連性幾乎99%，再把基因定序做出來可能會更清楚。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，下週就是春節連假，但因國內疫情未停，指揮中心也將針對各大景點、遊樂園做人流管制的討論。陳時中昨日表示，會跟交通部開會，但不管有沒有管制，還是要提醒大家口罩戴好、勤洗手。針對過年人流管制，交通部長林佳龍昨日指出，已有具體方案，如透過停車場車輛數目，控管人車數量，建立人潮警示系統。

指揮中心統計，截至目前國內累計157,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含153,337例排除)，其中915例確診，分別為801例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、832人解除隔離、75人住院隔離中。