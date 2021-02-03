顏若芳：荒謬！拿大陸法律罷免台灣議員　江啟臣都公開支持

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，但在罷免理由書中提及，黃捷違反「國安法」第21條一事引起議論；而中選會3日也表示，我國國安法全文僅10條。對此，民進黨發言人顏若芳表示，根本是拿明朝的劍斬清朝的官，「我們第一次聽到拿中國的法律罷免台灣民選的議員，連江啟臣都公開支持這種荒謬的罷免。」

中選會日前公告黃捷罷免理由書，罷捷團體列出5項理由。不過，其中第五點為「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，認為她「募集物資部份明顯違反國安法第21條」。

這項罷免理由引起了議論，香港眾志創黨主席羅冠聰也透過臉書批評，認為這太離譜，把香港運動講成「港暴」，明顯是大陸口吻，試圖把爭取民主的運動污名化；他強調，自己並不認識黃捷，也沒有見過她，但如果黃捷因為支援香港而負罪，作為香港人，自己有義務出來聲援她。

對於罷免理由書中，罷捷團體指控黃捷違反「國安法」一事，中選會副主委陳朝建表示，經查我國的國安法全文僅為10條，至所詢罷免理由書中有關「國安法21條」規定，就條次與內容而言，似與港版國安法一致。

對此，民進黨發言人顏若芳下午在記者會上表示，台灣國安法的條文總共只有10條，根本沒有第21條，反倒是中國大陸的國安法有第21條，條文為：「任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第二十條規定的犯罪的，即屬犯罪。」

顏若芳說，這似乎與罷捷理由書裡，指控黃捷「違法介入港暴進行物資募集，違反國安法第21條」高度相符。她表示，難怪網路上有人說，像這種的罷免理由，根本就是拿明朝的劍斬清朝的官，「我們第一次聽到拿中國的法律要罷免台灣民選的議員，連江啟臣都公開支持這種荒謬的罷免，真的是荒謬！荒謬！荒謬！」

顏若芳說，這不僅凸顯了國民黨與罷捷團體強推的罷免案，是不具正當性的報復行動，更是「假罷免、真鬥爭」的政治操作，相信這種不理性、只為政黨利益的政治操作，社會自有公評，終將不會獲得支持。

顏若芳強調，若以支持香港、違反港版《國安法》，來作為罷免台灣民意代表的理由，「請問江啟臣主席，你認同挺香港而被罷免嗎？你不是也挺香港嗎？難道你也符合被罷免嗎？」