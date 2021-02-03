小7最帥賽車集點登場！春節加碼Kitty包　全家有療癒胡迪、三眼怪

▲重機模型組合後方就是無線充電座電子鐘，手機放在時鐘上就能充電。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

男生們衝了！小7推出最新集點送活動，以摩托車迷最高殿堂賽事「MotoGP」為主題，集結3大車隊授權車手專屬賽車，打造經典重機模型、證件套、無線充電座電子鐘、運動毛巾和雨衣等等限量周邊，而全家則是推出皮克斯集點活動，能夠一次收藏超萌胡迪、巴斯光年和三眼怪。

小7「MotoGP冠軍榮耀集點送」活動時間為2/9～3/21，本次集結本田、山葉及杜卡迪3大車隊授權冠軍車手專屬賽車，並以居家、戶外2大系列推出限量27款周邊，其中最讓重機迷瘋狂的就是重機模型組合、皮革鑰匙圈以及皮革證件套。

▲賽車迷絕對不能錯過證件套、鑰匙圈和滑鼠墊。每款都有多種花色能選擇。



▲這次推出的集點活動還有比較實用的商品，像是運動毛巾、雨衣、背包。



2/9下午3點起還會同步推出限量周邊預購，首推只限使用集點活動電子點數搶先預購的大滑鼠墊，另外還有運動毛巾、防水背包以及下雨天穿出門會帥翻全場的兩件式雨衣。最後一波活動會在2/26下午3點壓軸登場，包括無線充電座電子鐘以及超實用的防水手套。

另外，下周就是春節連假，小7將於2/10上午7點11分起祭出消費滿額即可加購「Hello Kitty限量口金收納包」，共有5款樣式，正反兩面為不同圖案的新年開運造型，Kitty迷絕對不能錯過。

▲2/10消費滿額即可加購Hello Kitty限量口金收納包，售完為止。



全家則是推出「皮克斯」集點活動，找來《玩具總動員》靈魂人物胡迪、巴斯光年以及三眼怪，打造系列角色公仔，其中，超欠收的就是限量200組的胡迪、巴斯光年組裝公仔，2款公仔不僅可以隨心情換臉上表情，就連手指動作、鞋子通通可以任意移動變換，巴斯光年全身更有20處關節可動。

▲超可愛胡迪、巴斯光年組裝公仔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

而三眼怪迷必收這款「三眼外星人3人組」，3隻搞笑的三眼怪，手、腳、耳朵通通可以擺姿勢，一共有3種手勢、4種表情包可以換臉、換手，隨意搭配，限量300個；還有2款公仔分別是三眼怪搖搖車及三眼飛碟豪華版，通通都能看到療癒的三眼怪身影，擺在辦公桌上陪上班絕對超療癒，搖搖車限量200個、飛碟款1000組。

▲三眼怪系列公仔。

▲三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品同步登場。

另外，同步登場的還有三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品，全部都超欠收，首推三眼怪面紙套，絨毛材質十分舒適且還兼具實用性，限量198個，除外用品也通通限量，像是三眼怪馬卡龍綠絨毛娃娃只有80個、三眼怪戴眼鏡絨毛玩偶100個，三眼怪大臉靠墊100個、三眼怪閃爍眼靠墊80個，數量超稀少，即日起於全家APP開放預購。