陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

記者黃宥寧／綜合報導

6名年輕男女1日深夜11時54分共駕轎車出遊，行經台南失控自撞，車上3對情侶6條年輕的生命就這樣消逝。有3人來自單親家庭。其中年僅18歲的楊姓少年為烘焙科學生，於去年底休學。高中同學接受記者訪問表示「他很愛笑，而且對朋友很好，也很善良為神明服務」。精神科醫師楊聰財表示，加入陣頭的青少年，背後原因其實是「想尋找認同感」。

校方表示，羅女和黃女都是餐飲科建教班學生，羅因為個性問題及和家人相處不佳，有服用精神方面藥物，情緒起伏很大，今年1月29日辦中輟；黃女監護權在母親，但母親入監服刑，一直都是由家扶中心扶養長大，2020年12月24日辦休學；楊男是烘焙科學生，監護權在父親，加入地方陣頭，生活很不正常，也有服用精神方面藥物，2020年12月14日辦休學。

▼楊姓少年與羅姓少女剛熱戀1個月左右，楊姓少年高中同學更曝露他開朗善良一面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

楊姓少年雖然在去年辦休學，但其實同班同學對他的印象都很好。高中同學接受記者訪問表示，「他是一個很愛笑的人，也時常帶給班上開心」、「他也是個愛傳統文化的人，時常看見他去扛轎幫神明服務」。字字句句都吐露出楊姓少年在同學心目中開朗活潑善心一面。

▼楊姓少年擁有好人緣，朋友對他的評價是很活潑重感情且時常為神明服務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另名摯友更表示，「楊姓少年不壞，朋友有事都會幫忙」，更不會使用暴力，甚至當朋友遇到什麼問題，楊姓少年反而會當起開導的人，字裡行間流露出朋友對他的好評價。

對此《ETtoday新聞雲》電訪精神科醫師楊聰財，醫師分析，之前接觸過「加入陣頭的青少年」，認為這些孩子，因遇到家庭變故甚至父母離異，導致對心理可能產生壓力、精神上困擾，就會形成與一般家庭孩子不同的心態。如果加上不愛念書在學校得不到認同感及歸屬感，他們就會努力尋找歸屬，於是加入陣頭讓他們可以從中得到認同感，但加入陣頭小孩也不等於「壞囝仔」。

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