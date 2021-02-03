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案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布1名日本境外移入個案（案913），指揮中心針對該個案在2/1採檢血清，結果是IgM是陰性、IgG是陽性，研判應該是感染比較久，但值得注意的是，該個案的Ct值從36降到30，Ct值下降顯示可能才剛感染？對此，專家小組召集人張上淳表示，後期本來就會有高有低，所以不能很快下定論。

案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

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之後個案於1月9日返台，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，但檢疫期滿後自主健康管理，1月29日表示自己出現症狀，採檢後確診。

由於該名個案前後採檢7次陰性，第8次才檢驗陽性，指揮中心也針對個案做血清檢測，莊人祥表示，目前IgM是陰性、IgG是陽性，所以應該是比較久前的感染，Ct值從36變30，2/4上午還會再做一次核酸檢測。

張上淳說，Ct值上上下下，不能就單一來判斷，後期本來就會有高有低，需多看幾點，不能去判定是否病毒增加，因為該個案抗體陽性數值蠻高的，不會是近期感染的，所以不能很快下定論，還需要繼續追蹤。而針對個案說謊是否開罰，陳時中表示，先以治療為主，也看得出來病人焦慮感很重，這樣情況下不宜加諸壓力。
 

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