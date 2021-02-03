宜蘭雙煞打人砸店　隔兩周當街朝仇家開2槍！1收押1交保

▲宜蘭田姓、林姓男子尋仇打人砸店，還朝仇人開兩槍，田被宜蘭地院裁定准押，林男獲交保。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭田姓、林姓男子2020年7月間尋仇打人，蘇澳一餐廳無辜遭波及毀損，事後田、林還在街上毆打另一陳姓男子，陳男逃跑時，田男朝陳男開2槍，幸未擊中人。警方經半年追緝逮到人，於2日依殺人未遂罪等罪嫌送辦，田男被宜蘭地院裁定准押。

2020年7月15日，田男、林男獲其他同夥通知，之前與他們有糾紛的一男子，在蘇澳鎮某一餐廳用餐，兩人開車趕到，一入餐廳內，二話不說，即拳打腳踢圍毆對方，對方敵不過逃出店外，打人過程中，餐廳也被砸店。

田、林兩人在蘇澳鎮滋事後，7月27日，與其他同夥在蘇澳鎮頂寮碰到另一與他們也有糾紛的陳姓男子，田、林等人先持安全帽等物毆打陳男，之後趁陳男逃跑時，田男竟朝陳男開兩槍，陳男命大幸未被擊中。

警方獲報循線追緝，半年後終逮到田、林兩人，2日依殺人未遂罪等罪嫌送辦，田男被宜蘭地院裁定准押，林男獲交保。

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