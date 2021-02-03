　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭雙煞打人砸店　隔兩周當街朝仇家開2槍！1收押1交保

▲宜蘭田姓、林姓男子尋仇打人砸店，還朝仇人開兩槍，田男被宜蘭地院裁定准押，林男獲交保。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭田姓、林姓男子尋仇打人砸店，還朝仇人開兩槍，田被宜蘭地院裁定准押，林男獲交保。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭田姓、林姓男子2020年7月間尋仇打人，蘇澳一餐廳無辜遭波及毀損，事後田、林還在街上毆打另一陳姓男子，陳男逃跑時，田男朝陳男開2槍，幸未擊中人。警方經半年追緝逮到人，於2日依殺人未遂罪等罪嫌送辦，田男被宜蘭地院裁定准押。

2020年7月15日，田男、林男獲其他同夥通知，之前與他們有糾紛的一男子，在蘇澳鎮某一餐廳用餐，兩人開車趕到，一入餐廳內，二話不說，即拳打腳踢圍毆對方，對方敵不過逃出店外，打人過程中，餐廳也被砸店。

田、林兩人在蘇澳鎮滋事後，7月27日，與其他同夥在蘇澳鎮頂寮碰到另一與他們也有糾紛的陳姓男子，田、林等人先持安全帽等物毆打陳男，之後趁陳男逃跑時，田男竟朝陳男開兩槍，陳男命大幸未被擊中。

警方獲報循線追緝，半年後終逮到田、林兩人，2日依殺人未遂罪等罪嫌送辦，田男被宜蘭地院裁定准押，林男獲交保。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►影／嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃　宜蘭警遭申誡二次處分

►網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局急澄清：與事實不符

►只要跟妳睡一晚！美髮妹賞金3萬找黑柴　慘遭噁男「電愛」氣爆

►Tiffany愛心手鍊現省5900元！超經典設計　情人節用小藍盒擄獲她的心

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：到底做到哪裡才夠
防疫延後開學家長戰翻　教育部網站討論到掛掉了
2/20原訂補班課日「變寒假」　教育部長：不用再補課
記者提炒作沒證據　雞排妹「當場變臉發火」曝公關舉動
雞排妹當眾怒了　遭逼問證據爆氣：就算自殺還是沒人相信
快訊／翁立友挺提告　雞排妹強硬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／護理師國道路肩「撞死洗路工」…反控工程車違停！最終判出爐

iPhone只賣1萬！　黑心賣家IG湧訂單　3個月吸金千萬倒帳

宜蘭雙煞打人砸店　隔兩周當街朝仇家開2槍！1收押1交保

名醫挨告「證券詐騙660萬元」　北檢2度偵查結果出爐

遭爆買共諜組網軍「資助韓國瑜」　向心夫婦出境限制延長2個月

快訊／台中怪手拆除廢棄校舍！整輛後傾從2F墜下　駕駛遭重壓慘死

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

誤攜「非洲豬瘟疫區產品」遭罰20萬　低收單親媽的苦執行署看到了

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

獨／護理師國道路肩「撞死洗路工」…反控工程車違停！最終判出爐

iPhone只賣1萬！　黑心賣家IG湧訂單　3個月吸金千萬倒帳

宜蘭雙煞打人砸店　隔兩周當街朝仇家開2槍！1收押1交保

名醫挨告「證券詐騙660萬元」　北檢2度偵查結果出爐

遭爆買共諜組網軍「資助韓國瑜」　向心夫婦出境限制延長2個月

快訊／台中怪手拆除廢棄校舍！整輛後傾從2F墜下　駕駛遭重壓慘死

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

誤攜「非洲豬瘟疫區產品」遭罰20萬　低收單親媽的苦執行署看到了

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：我到底做到哪裡才夠

過年包多少給爸媽？　網曝「這數字」：吉利又不寒酸

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

今年終結單身！全台5大必拜月老廟　求紅線、還能寫信給月老

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥IG連發2文

更多熱門

相關新聞

嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃　警遭申誡二次

嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃　警遭申誡二次

宜蘭員山鄉內城村一路口，1月28日發生情侶雙載男遭水泥車狠輾奪命車禍，逃過一劫的李女子痛失男友後，PO文痛批，警方企圖包庇肇事者，還嗆聲稱「看到大車不會閃？」讓她氣憤說「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎」。處理的鍾姓員警，因言行失檢、滋生事端，被從重申誡2次處分。

大車輾雙載情侶1死1倖存　警反嗆「不會閃？」最新回應

大車輾雙載情侶1死1倖存　警反嗆「不會閃？」最新回應

中學五人制宜蘭內城首參戰就進淘汰賽

中學五人制宜蘭內城首參戰就進淘汰賽

「耳邊開3槍」勒贖1500萬！GPS追蹤綁架賽鴿會長

「耳邊開3槍」勒贖1500萬！GPS追蹤綁架賽鴿會長

賞「鬼滅」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機

賞「鬼滅」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機

關鍵字：

宜蘭蘇澳鎮打人砸店開槍殺人未遂罪

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面