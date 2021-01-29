新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機賞風華

▲新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景，漫遊頭城牛轉新機。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮公所為迎接農曆辛丑牛年的到來，持續擴增去（2020）年聖誕節布置的區域，以璀燦的燈飾、別緻的紅燈籠、鞭炮等造型..融入時下最夯動漫「鬼滅之刃」的紫藤花場景，營造「山海明珠，閃耀頭城」歡喜迎新春的氛圍，要大家攜手漫遊頭城、歡樂過新年。

2021年頭城鎮春節街景布置共分七大主題（區域），分別是：

一、頭城火車站-「牛轉新機~開鴻運」

以造型可愛的牛寶寶意象及造型，矗立於火車站廣場，搭配在地的產業及觀光元素，分別乘著『飛行傘』翱翔天際、踩著『衝浪板』帥氣乘風破浪、抱著『大魚』獻豐收；周邊分別點綴浪漫的流星光芒、煙火等燈飾，為熙來攘往的遊客及返鄉遊子們送上新春的祝福。

二、頭城大橋-「海洋生物耀頭城~歡天喜地過新年」

全國最吸睛的海洋大道華麗現身，海底世界盡收眼底，閃耀的熱帶小魚兒在珊瑚與水草之間嬉遊，海洋生物齊團聚，熱情向您賀新年。

三、頭城行政中心-「炮竹辭舊歲~春節好運到」

高聳的『大紅炮竹』造型，打造出超高人氣的地標景觀；喜氣洋洋的艷紅串炮，散發出熱鬧的喜氣光芒。神秘、純潔、療癒的『獨角獸』帶來神奇之力，托運幸福與靈性，為大眾開啟希望與智慧。精美的『藝術相框』裝置，歡迎全家帶著甜蜜、摟著溫馨、抱著幸福，一起前來打卡、留影。

四、鎮心參道-「牛年心花放，財多身健壯」長達220公尺的花樣浪漫光廊 （共分3區）

（第一區）祈福紫宴（鄰近吉祥路側）

結合農曆過年，象徵祈福、驅鬼、辟邪的爆竹，搭配近日深受大、小朋友喜愛的動漫『鬼滅之刃』之驅魔意象，構築出最經典的『夢幻紫藤花步道光廊』，熱忱歡迎鄉親們呼朋引伴、全家大小來此osplay、創意拍美照。



（第二區）金心相印（中間側）

閃閃發亮的玫瑰金色燈串，金玉滿堂、華麗貴氣的隧道，漫步其中讓您享有無限的福氣與財富。

（第三區）洪福齊天（鄰近圖書館側）

象徵財富的金元寶綴入粉中帶紫的夢幻燈串，交織成萬千的洪福瑞象，祝福大家富貴吉祥好運到。

五、頭城老街「歡度牛年新春節，喜鵲銜來幸福春」

以濃濃年味的紅燈籠及暖色燈串裝飾，營造出頭城老街過往的年節氣氛，置身其中宛如來到時光隧道般，重溫頭城的藝文、歷史與風采。老街北端一隅的「拓碑亭」以巨幅的『春』字燈籠裝置藝術作為妝點，象徵「春到、福運到」。



六、頭城商場-「花開富貴迎財神」

繽紛色系的大圓球，點綴機械花的開合效果，象徵花開富貴、諸事圓滿；尊貴的紫晶燈串披上特調的迷幻色彩，為熱鬧的商場注入一股富貴高雅的氛圍，熱情迎接財神的到來。

七、頭城交流道-「金牛賀新春」

典雅精緻的『金牛賀年看板』搭配喜慶的燈片，以高度的盛情迎接返鄉遊子及各地遊客，祝福大家行車平安、牛

運亨通、吉祥如意。

鎮長曹乾舜表示：

鎮公所為帶給鄉親綿綿不絕的節慶驚喜和歡樂，自去年(109)聖誕節開始，持續至今年(110)春節期間，陸續將頭城在地獨特、繽紛的山、海美景和元素，透過光彩炫目的燈飾及裝置藝術，喜悅巧妙地把節慶的內涵融入浪漫的神話、傳說和記憶中，傳遞『開蘭第一城』最溫馨、浪漫的體驗和誠摯的祝福。

頭城鎮公所表示，2021年的街景燈飾將持續至2月底止，誠摯邀請各地民眾、鄉親好朋友們一起來頭城走春、祈福、賞美景、品嘗道地小吃、打卡、拍美照，享受全台唯一「海、陸、空3D漫遊」』經典小鎮魅力頭城的風華。

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