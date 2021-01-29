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「耳邊開3槍」勒贖1500萬！GPS追蹤綁架賽鴿會長　500萬成交放人

▲綁匪集團梁姓主嫌綁架賽鴿會長勒索1500萬，被判7.5年，因還恐嚇等罪，合併被判10年刑期。（圖／記者游芳男翻攝）

▲綁匪集團梁姓主嫌綁架賽鴿會長勒索1500萬，被判7.5年，因還恐嚇等罪，合併被判10年刑期。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

賽鴿利益多，宜蘭一賽鴿聯合會會長，2019年7月11日下午遭綁票，家人付500萬元贖款，人才平安釋回，宜蘭地院審結，擄人勒贖部分，梁姓主嫌判7年半，另同夥黃男判6年半、呂男判6年；梁男還涉恐嚇、槍砲彈藥管制條例等罪，合併被判10年刑期。

綁匪集團43歲梁姓主嫌，2019年7月9日凌晨，由同夥林姓男子開小貨車搭載，前往宜蘭一賽鴿聯合會蔡姓會長的住處後方，在蔡男的車上裝上GPS衛星定位，透過手機APP掌握蔡男行蹤，並派人盯哨，整個過程宛如「諜報電影」。

同年7月11日下午蔡男從宜蘭住家，到員山鄉找林姓友人敘舊後，卻沒想到早被綁匪盯上他，當他從友人住處走到附近道路旁空地要開車時，5名蒙面綁匪持槍將他押上車。

蔡男在車上被套上頭套，綁匪以涉案要跑路為由，且還用電擊棒凌虐要讓他害怕，綁匪更在宜蘭員山鄉大湖山區繞來繞去時，要他連絡家人交付1500萬元贖金，他一度說沒錢，綁匪就在他耳邊開3槍，經討價後綁匪同意交付500萬元贖金即可。

而綁匪為免行蹤曝露，更將租賃的車棄置員山地區，改搭贓車。受害家人則是向賽鴿同好求援籌款，最後在當天傍晚，於員山鄉台7線附近一廟宇一手交錢、一手交人。

梁姓主嫌於案發後立即潛逃西部縣市藏匿， 同案共犯則逃亡數日後搭機出境，警方經追蹤趁返國時，於機場遭逮捕。但梁嫌與劉姓女友不斷變換躲藏位置，跨越大半個臺灣，期間亦不斷變換車輛，讓警方追緝一度陷入膠著，梁嫌與女支在逃亡月餘後，最後回到羅東一處民宅躲藏。警方終在8月14日下午14時許，趁梁男外出時，一舉查獲梁嫌及劉女，警方也擴大追緝到同夥黃男、呂男等人。

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