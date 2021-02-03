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2021苗栗春節疏運相關措施　教你如何「採草莓不塞車」

▲公路總局2日上午舉辦2021年苗栗地區春節疏運記者會，由苗栗縣副縣長鄧桂菊代表主持。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲公路總局2日上午舉辦2021年苗栗地區春節疏運記者會，由苗栗縣副縣長鄧桂菊代表主持。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

農曆春節假期即將到來，預計將有大批民眾南北往返及走春，交通部公路總局及縣府自2月9日至16日，將實施一連串春節連續假期交通疏運計畫，包括國道替代道路、台61線西濱快速道路竹南路段疏導、苗栗地區重要景點交通疏導及搭乘公共運輸優惠方案等，希望民眾都能過個平安、順暢的好年。

交通部公路總局苗栗工務段陳禎康段長表示，民眾上路前先至公路總局網站查詢路況，或是下載「幸福公路App」，即時掌握路況，公路總局也規劃了「苗栗採草莓不塞車攻略」，推薦民眾「上午10點前來，10點後到公館、獅潭、南湖、馬那邦等外圍地區的草莓園」，指出台3線、台6線、124縣道、130縣道及140縣道沿途也有許多果園可採果休憩。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗監理站蘇淑賢站長提醒民眾，因應新冠肺炎疫情，搭乘公路客運或進入車站應全程戴口罩，禁止飲食，並配合量體溫，有發燒症狀將不能上車，國道客運自2月9日到16日平均都有85折優惠，台灣好行路線使用電子票證半價優惠，苗栗高鐵站也有景點接駁服務，歡迎大家多多利用。

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，公路總局及本縣警察局已針對易壅塞路段之觀光地區泰安、大湖、三義等地提出相關疏導計畫，過年期間誠摯歡迎遊客蒞臨，另台72線多年來都是連假塞車熱點，建議民眾能改走台6線，沿途有苗栗特色館、陶博館、出磺坑等景點也相當值得一遊。

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