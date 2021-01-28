好市多買草莓！咬一口「新鮮小綠蟲say hi～」　差點生吞嚇歪了

▲完整的草莓蟲讓原PO心有餘悸。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到這一幕讓人不知該喜還是該悲，喜的是代表農藥沒有過量，悲的是差一點就吃下去了！一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見她咬了一口草莓，結果裡面竟然躲著一隻完整的、新鮮的草莓蟲。差點生吞一整隻蟲讓原PO不禁發文，「提醒大家食用前觀察一下，千萬不要一口吞入。」

這位女網友貼出照片，只見她已經咬去大半顆鮮紅的草莓，沒想到中間的果肉卻出現一個小小的洞，洞中則是一整隻嫩綠色草莓蟲，任誰都會嚇一跳。原PO表示，她不會把草莓拿去退掉，只是剛好買到有蟲的草莓，一方面安慰自己農家的農藥有控制，一方面提醒大家食用前還是要觀察一下，千萬不要一口吞下去，「我先去緩緩受驚的心情了……」。

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照片一出，不少人紛紛崩潰留言，「夭壽……我草莓都一口一個」、「比起蟲蟲，我還是吃有農藥的好了」、「我的媽呀！還好我的草莓有農藥」、「媽呀！我寧願吃有農藥的蔬菜水果」、「天啊……這樣叫偶以後怎麼一口吃草莓，太恐怖嚕」、「看圖之後決定草莓都要切開吃。」

但也有網友直呼，「如果看到半條不是更崩潰嗎」、「蟲沒關係，看不到的農藥比較可怕」、「第一次看到草莓蟲，以為會是粉紅色」、「直接一口吃就沒有這些問題了，順便補充蛋白質」、「牠躲過一劫了」、「這篇留言好兩極，哈哈」、「好新鮮喔！還活著耶！跟定妳了，奇妙的緣分。」