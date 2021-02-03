綠營大動員挺黃捷！吳怡農現身　罷捷批：豬八戒戴花卻渾然不覺



▲罷捷發言人徐尚賢,高雄市議員黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於6日登場，黃捷把握選前每分每秒，反制動作頻頻，甫上任的民進黨台北市黨部主委吳怡農也現身高雄鳳山，民進黨民代動起來用行動支持黃捷，這也讓罷捷團體不滿表示，綠營大出動挺黃捷更加顯示了大鯨魚的威力有多麼強大，質問「天下間怎麼會有如此荒唐的事情，豬八戒戴花卻渾然不覺。」





▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票，將於2月6日登場，民進黨主席、總統蔡英文日前表態守住黃捷，後續包含台北市黨部主委吳怡農、立委許智傑、余天、以及民進黨高雄市議員全現身挺黃捷，民進黨民代不管是在臉書聲援，還是用行動支持，也引來罷捷團體不滿。

▲黃捷積極於街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

對此，罷捷團體不滿表示：「綠營大出動挺黃捷更加顯示了大鯨魚的威力有多麼強大，我們小蝦米們只能繼續一步一腳印的奮戰到底！」，發言人徐尚賢說：「不論紅橙黃綠藍靛紫要協助展現民意相信大家都尊重，但是大家應該不能接受行政不中立的鴨罷，更加無法接受的是別人做就譴責，自己做就讚美，天下間怎麼會有如此荒唐的事情，豬八戒戴花卻渾然不覺。」

針對民進黨北市黨部主委吳怡農力挺黃捷，徐尚賢說：「台灣的年輕人是一大群人而不是一小部分人，所以無論是誰都不能表示代表所有的年輕人，年輕人的想法不盡相同，不同年齡的族群也能與年輕人打成一片，所以我們台灣社會不應該有年齡歧視的自我限制，該存在的是求同存異的互相理解和尊重」

時間對我們來說完全沒用！