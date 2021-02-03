「違反國安法第21條」成罷捷理由　中選會：我國國安法僅10條

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，但在罷免理由書中提及，黃捷違反「國安法」第21條一事引起議論，遭質疑這違反的是哪一國的國安法？就連香港眾志創黨主席羅冠聰也痛批「太離譜」。對此，中選會副主委陳朝建3日表示，經查我國的國安法全文僅10條。

中選會日前公告黃捷罷免理由書，罷捷團體列出5項理由。不過，其中第五點為「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，認為她「募集物資部份明顯違反國安法第21條」。

這項罷免理由引起了國內議論，民進黨發言人顏若芳就批評，這完全凸顯整個罷捷案的荒謬。除了民進黨反彈，香港眾志創黨主席羅冠聰也透過臉書批評，認為這太離譜，把香港運動講成「港暴」，明顯是大陸口吻，試圖把爭取民主的運動污名化；他強調，自己並不認識黃捷，也沒有見過她，但如果黃捷因為支援香港而負罪，作為香港人，自己有義務出來聲援她。

對於罷免理由書中，罷捷團體指控黃捷違反「國安法」一事，中選會副主委陳朝建表示，經查我國的國安法全文僅為10條，至所詢罷免理由書中有關「國安法21條」規定，就條次與內容而言，似與港版國安法一致。

不過，陳朝建也表示，中選會對於罷免案提議人之領銜人所提罷免理由書，僅能形式審查字數是否符合規定，對於罷免書內容並無實質查權限。

陳朝建指出，依照公職人員選罷法第76條第1項規定，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，由提議人之領銜人1人，填具罷免提議書1份，檢附罷免理由書正、副本各1份，提議人正本、影本名冊各1份，向選舉委員會提出。

陳朝建指出，同法第85條規定，選舉委員會應於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內，就下列事項公告之：（一）罷免投票日期及投票起、止時間。（二）罷免理由書。（三）答辯書。但被罷免人未於規定期間內提出答辯書者，不予公告。答辯書內容，超過前條第2項規定字數者，其超過部分，亦同。

換言之，中選會僅能受理及刊載罷免提議人所提出的案子，受限於我國選罷法規定，無法對其內容進行審查，僅能提供雙方進行答辯與說明。至於罷免理由書，是依據罷捷團體自己提供的原文，截至今日為止，該罷免案提議領銜人也未向中選會更改罷免理由書。

由於罷免案將於本周六舉行投票，黃捷近期每天都於路口掃街呼籲支持者投下「不同意罷免」票，除了受在地民進黨立委、議員支持外，就連新任台北市黨部主委吳怡農3日也現身鳳山，與民進黨高雄市黨部主委趙天麟立委、立委許智傑以及鳳山區市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻，一起為黃捷站台掃街拜票，希望藉由吳怡農高人氣，喚起更多的「不同意罷免」票。

吳怡農表示，如果黃捷被罷免的話，他覺得這對台灣所有政治工作者來說，都會是一個非常大的打擊，今天許多朋友跟黃捷站在一起，就是希望所有鳳山人可以站出來，禮拜六投個票，把好的議員留在市議會，肯定認真工作的市議員，把一個為勞工權益、為托育、為性別平權發聲的議員留在高雄市議會。