農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

▲吳怡農、余天，南下力挺黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案將於本周六舉行投票，黃捷近期經常於路口掃街呼籲支持者投下不同意罷免，除此之外，甫上任民進黨台北市黨部主委的吳怡農將於3日現身高雄鳳山，上街力挺黃捷。

黃捷預告，接下來三天將會安排車隊掃街活動拜票衝刺，但考量防疫需求並不會辦大型活動。此外，民進黨立委余天、北市黨部主委吳怡農明天會出席力挺掃街活動，她感謝非常多的隊友，見義勇為，陸續來到鳳山集結，擋下報復性罷免的侵襲。

高雄市選委會公布投票人人數為29萬1566人，依此換算，罷免通過門檻為投票人數的25％為7萬2892票。根據選罷法規定，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

依高雄市選委會公布投票人數計算，選舉人總數29萬1566人，同意罷免票超過四分之一即為7萬2892票，且同意要大於不同意，罷免案才算通過。

黃捷罷免案於110年2月6日星期六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當日均以放假處理。

▼黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

