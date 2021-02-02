　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

▲▼吳怡農、余天，南下力挺黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲吳怡農、余天，南下力挺黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案將於本周六舉行投票，黃捷近期經常於路口掃街呼籲支持者投下不同意罷免，除此之外，甫上任民進黨台北市黨部主委的吳怡農將於3日現身高雄鳳山，上街力挺黃捷。

黃捷預告，接下來三天將會安排車隊掃街活動拜票衝刺，但考量防疫需求並不會辦大型活動。此外，民進黨立委余天、北市黨部主委吳怡農明天會出席力挺掃街活動，她感謝非常多的隊友，見義勇為，陸續來到鳳山集結，擋下報復性罷免的侵襲。

高雄市選委會公布投票人人數為29萬1566人，依此換算，罷免通過門檻為投票人數的25％為7萬2892票。根據選罷法規定，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

依高雄市選委會公布投票人數計算，選舉人總數29萬1566人，同意罷免票超過四分之一即為7萬2892票，且同意要大於不同意，罷免案才算通過。

黃捷罷免案於110年2月6日星期六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當日均以放假處理。

▼黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

ET快訊
學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭
小嫻聲援雞排妹遭嗆！　網分兩派開戰：謝得太早
台南6死車禍「開到飛起來」　事發橋梁勘查結果出爐
阿嬤看完醫生天天買「高鐵便當」　真相曝光...網全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

高虹安出席亞太國會議員聯合會　爭取台灣重返WHO

快訊／連12天擾台！共機運8技偵機闖我西南空域　空軍廣播驅離

農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

緬甸爆發軍事政變　國民黨「挺民主」表態：儘速釋放翁山蘇姬

趙少康選黨魁難題　黃暐瀚揭真相：不管江啟臣怎麼決定都已重傷

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

國民黨喊話「別再牽拖」罷瑤：民進黨推動罷免就是替天行道？

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

高虹安出席亞太國會議員聯合會　爭取台灣重返WHO

快訊／連12天擾台！共機運8技偵機闖我西南空域　空軍廣播驅離

農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

緬甸爆發軍事政變　國民黨「挺民主」表態：儘速釋放翁山蘇姬

趙少康選黨魁難題　黃暐瀚揭真相：不管江啟臣怎麼決定都已重傷

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

國民黨喊話「別再牽拖」罷瑤：民進黨推動罷免就是替天行道？

扣押1個月！伊朗釋放扣押南韓船員　採取「人道主義」行動離境

打呼4原因曝光！專家憂「1警惕狀況」　呼吸停6分鐘腦細胞死亡

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

偽出國過乾癮！日式老建築+庭園　這3家咖啡屋讓人一秒到日本

大霈32年來「從沒被告白」　導演笑：可憐哪

挺醫護！　立委呂玉玲和手信坊捐贈防疫物資

金鼠年封關在即！金管會：休市也會緊盯市場　確保台股順利開市

新北安心迎接金牛年　金山警分局治安交通雙管齊下

布農族大力士謝孟恩　減重降級再破兩全國紀錄達亞運　

學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

罷免黃捷倒數！王世堅「3字」斷言結局

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

私菸案總統侍衛長翻身！　張捷接參謀本部訓練次長

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

稱王育敏「50歲阿姨」遭藍營批年齡歧視　范綱皓刪文道歉

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝　她拍板正面對決

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

更多熱門

相關新聞

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」，因涉及年齡歧視引起撻伐。對此，民眾黨2日抨擊，民進黨拍照找年輕人，就代表在乎年輕人？

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

黃偉哲：黃捷就像自己姐妹兒女　不能接受被霸凌

黃偉哲：黃捷就像自己姐妹兒女　不能接受被霸凌

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

關鍵字：

黃捷吳怡農

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

姑丈擬提國賠：道路設計不良

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面