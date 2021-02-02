蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

▲民進黨青年部主任蔡沐霖號召鳳山青年力挺黃捷。（圖／蔡沐霖提供）



記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，民進黨青年部主任蔡沐霖2日透過臉書表示，面對報復性罷免行動，許多鳳山青年都站出來反對，他也分享了鳳山青年莊同學的投稿。

鳳山青年莊同學表示，「青年參政」是近年來非常耳熟的字眼，在2018年九合一選舉後，看到更多青年投入政治而帶來扭轉的力量，在這眾多佼佼者中，鳳山的黃捷便是一位出色的青年參政代表之一。

他說，在這次公辦電視罷免說明會中，黃捷說，「這次不是她個人的戰爭，而是共同守護家鄉，不被仇恨與報復擊垮。」

莊同學指出，黃捷兩年問政盡心盡力，也獲得高督盟連續三會期優質問政肯定，在交通、托育、文化體育與警消、動保等議題她都親力親為來改革。透過質詢、提案與修法提供更實質進展。

莊同學表示，每一次回鳳山，就感受到生活細節的改變，學生背包上的彩虹綁帶、街道看板支持香港的標語，這都是民進黨及黃捷支持且推廣的理念，「這是身為一位鳳山人，在每每返鄉的過程，對自己所熟悉的生活細節所體認到的城市變化－我的故鄉正在正向的成長」。

莊同學說，罷免是憲法賦予我們的權利，是用來避免怠惰職務的政客對社會造成危害，「罷免絕非成為發洩個人情緒、報復攻擊的工具」。

對此，蔡沐霖則表示，這週六就是高雄市議員黃捷的罷免投票日，許多鳳山青年透過投稿的方式，抒發對故鄉的擔憂，在網路上站出來力挺黃捷，呼籲「二月六日我們必須團捷」，抵制毫無道理的罷免訴求，守護得來不易的民主，防止報復性罷免對家鄉的傷害。

▼民進黨青年部主任蔡沐霖號召鳳山青年力挺黃捷。（圖／蔡沐霖提供）

