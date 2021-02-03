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1人毀一座城「新冠毒后」病亡！趴趴走密接1.2萬人　引爆群體感染

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲大陸再度出現新冠肺炎疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧瀋陽的一位67歲阿嬤「尹老太」，從南韓旅遊回來以後確診，在幾天之內，密切接觸了1.2萬人。其中，25位確認者都與這名阿嬤有關。而她接觸的人，又與其他人接觸，最終導致瀋陽有9萬多人進行管控，幾乎大半個城市被她掀翻了。不過，最新消息指出，她已於2021年1月30日病逝。

此前的一段時間，瀋陽的上空一直在新冠病毒的陰霾「籠罩」下，多個中風險小區、全民多次核酸檢測。而這一切的始作俑者，無疑與尹老太有關，因為，她是目前可以認定是此次瀋陽疫情的第一個病例。

根據陸媒報導，2020年11月底的時候，尹老太去南韓旅遊，回來之後進行了14天集中隔離，期間核酸檢測陰性，集中隔離結束後就回到家中進行居家隔離。可是，尹老太以為自己過了隔離期，檢測也陰性，並沒有居家隔離，而是去了瀋陽的各個場所，足跡遍佈全瀋陽，之後確診新冠肺炎。

疫情爆發後，關於尹老太的聲討，也不絕於耳，一時間「攪亂」、「掀翻」等字眼此起彼伏，更有甚者將尹老太的個資公之於眾，包括詳細的家庭住址、手機號碼等等，隨之而來的就是其家屬深受網路霸凌的侵害，不堪其擾。於是，在網路上還有疑似尹老太的家屬出來道歉並發聲，直言「放過我們吧」。

在此之後，相關部門曾多次對外發布尹老太的病情狀況，包括新冠肺炎檢測轉陰、病情嚴重、掙扎在死亡線上等等。

2月初，微博上再次流傳一條關於尹老太的消息，「2021年1月30日16點，瀋陽市新冠肺炎確診患者尹某某（經治療指標已轉陰性），女性，67歲，因膿毒性休克，在瀋陽六院康復中心死亡。渾南殯儀館按規程，在市、區疾控部門配合下於19點成功完成遺體火化任務，骨灰由家屬自行帶回。特此報告。」

消息發出後，不少網友都在關注死訊的真實性。知情人證實，尹老太去世死亡的消息是真實的，並且遺體已經於當天19時至20時進行了火化。

不過，針對這個消息瀋陽市衛健委相關工作人員則表示，目前關於尹老太的消息還不便透露，必須通過市里相關部門統一發布。

此外，瀋陽市委宣傳部相關工作人員認為到，尹老太只是眾多病例中的一個，所以沒有必要針對某個患者而專門發公告。對於尹老太是否去世，該工作人員也沒有正面回應。

所以，截止到目前，對於尹老太究竟是否去世，尚未有瀋陽市相關部門官方進行確認。

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