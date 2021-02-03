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俄異議領袖納瓦爾尼被判3年半徒刑！　西方國家施壓放人

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）2日出庭，被莫斯科法院裁決違反緩刑條件，判處3年半徒刑，此行回俄遭當局拘留的時間將計入刑期。裁決一出後西方國家包括美國、英國、法國和德國等，均呼籲俄羅斯當局立刻放人。

2014年被判處3年半徒刑並獲緩刑的納瓦爾尼，在社會上仍然堅持發出異議聲音，反對總統普丁長期掌權的合法性。他1月自德國治療復原後返回俄羅斯，旋即在機場遭到當局逮捕。

綜合外電報導，44歲的納瓦爾尼2日出庭時，莫斯科法院外聚集大量民眾聲援抗議，延續過去2個周末100個城市街頭抗議的怒火，他則對著鏡頭在胸前比出愛心手勢。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲▼支持者在法院外抗議，納瓦爾尼在胸前比出愛心手勢，數小時後他被莫斯科法院判處3年半有期徒刑。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

法院裁決出爐，因納瓦爾尼違反緩刑條件，將其判處3年半徒刑，但他在先前遭拘留的時間能夠計入刑期內，因此實際服刑時間會更短。納瓦爾尼的盟友對此呼籲全國支持者，應立即前往莫斯科市中心抗議法院的判決，而納瓦爾尼的律師也表示會提出上訴。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後發出聲明，表示美國對莫斯科當局的決定表示關切，明確表達會與盟邦及夥伴合作，讓俄羅斯負責未能盡到維護公民權利的責任。

英、法、德等西方傳統盟友也接連發出譴責聲明，呼籲俄羅斯立即放人。立陶宛籍拉脫維亞則敦促歐盟，對俄羅斯發起制裁。

俄羅斯外交部長對此表示，西方國家要求放人是悖離現實，要西方國家不要干預俄羅斯的主權與內部事務。

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