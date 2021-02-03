美國務院正式認定：緬甸發生軍事政變　將暫停援助

▲美國國務院正式認定緬甸軍事政變，目前由國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing，左）掌權。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國國務院今天表示，經過審慎評估，決定正式將緬甸軍方奪權的事件認定為軍事政變，暫停部分援助。不過，美方對緬甸援助僅極少數是給當地政府，此舉對掌權軍方恐無太大影響。

緬甸軍方1日以選舉舞弊為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，總統溫敏（Win Myint）、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名執政黨高層遭軍方拘捕。

緬甸情勢引發美方高度關注。美國總統拜登（Joe Biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與兩黨議員相繼發出聲明譴責緬甸軍方行動，拜登也揚言考慮制裁措施。

美國國務院今天上午針對緬甸情勢召開電話簡報會，一名不具名官員以背景方式表示，在審慎檢視相關事證後，國務院評估認定翁山蘇姬及溫敏1日在一場「軍事政變」（military coup）中遭罷黜。

這名官員指出，這項認定將啟動對緬甸政府外援的特定限制，美方也會大範圍檢視目前援助計畫，確保他們與近期事件相應。但官員強調，美國會持續能讓緬甸人民直接受惠的計畫，包含對洛興雅人（Rohingya）等有需要族群的人道援助及民主支持計畫。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service），自1986年起，每年的「財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法」皆規定，美方須切斷對任何合法當選領導人遭軍事政變或軍令罷黜之國家政府的外援。

美國國際開發總署（USAID）數據顯示，2019年美國對緬甸援助資金約為2億1636萬美元（約新台幣60億4982萬元），去年已通報援助金額則有1億8458萬美元左右。

不過，國務院官員坦承，美國對緬甸政府的外援金額「非常之少，近乎為零」，絕大部分的援助是透過公民社會團體。

針對美方可能採取何種制裁，國務院官員並未做太多說明，僅強調美方會檢視目前對緬甸所有援助計畫。「我們會以美方長期對緬甸人民的承諾，以及他們對民主、和平、正義與發展的渴望作為指引。」

在緬甸逐漸邁向民主化之際，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年解除對緬甸實施長達20年的經濟制裁。但緬甸軍方後來對洛興雅人的暴行引發國際關注，促使川普政府2019年對武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等4名緬甸軍官祭出制裁。