美滅門命案！槍手深夜殺害一家7口　5幼童1男不治、1女命危

▲據警方表示，該名槍手具有多項前科。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州2日驚傳滅門血案，一家7口至少6人遭到槍殺身亡，分別為5名孩童和一名男子。另一名女子身受重傷，已被送往醫院，目前性命垂危。據當地警方指出，在趕赴現場與槍手發生追逐後，已經將該名殺人犯逮捕到案。

Five children and a man were killed in a shooting at a home in Muskogee, Oklahoma, on Tuesday. The police said officers had arrested a man at the scene, and that a woman was seriously injured. https://t.co/FOfc1ybOYz — The New York Times (@nytimes) February 2, 2021



綜合外電報導，警方表示2日當天上午接獲報案，表示馬斯科吉（Muskogee）一處人家屋內傳出多聲槍響，當員警趕赴現場後立刻遭遇槍手普利傑恩（Jarron Deajon Pridgeon）。

警方表示，普利傑恩見狀後立刻朝員警開出一槍，隨即逃跑，之後在追逐中被警方逮捕到案。進到被害一家屋內後，警方發現一名男子和4名幼童已經死亡，第5名幼童則是身受重傷，被送往土爾沙醫院後不久，仍因傷勢過重不治。另有一名婦人也受到嚴重槍傷，目前性命垂危，正在同一間醫院接受治療。

根據警方女發言人指出，槍手普利傑恩現年25歲，目前被拘留在馬斯柯吉的郡立監獄內，「他目前仍不願意配合警方調查」。

